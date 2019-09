Från Hockeyettan till NHL-camp: "En lite annorlunda väg"

Snart drar NHL:s rookiecamper igång. Det tillhör inte vanligheterna att spelare som tillhör en klubb i Hockeyettan deltar på en sådan. Men i år finns HC Dalens nye forward Kristian Röykås Marthinsen med när Washington Capitals talanger samlas. inför NHL-säsongen.



NORRAHAMMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)

2017 draftades normmanen Kristian Röykås Marthinsen av Washington Capitals i den sjunde rundan. På onsdag åker han över Atlanten för att delta i klubbens rookie-camp. Det är inte första gången han deltar på den och ifjol var han även med på den sista campen innan NHL-säsongen.

— Man var ju lite extra nervös första gången kanske, man har fått lite kompisar och lärt känna tränarna och folket runt omkring. Så lite mer bekväm är man ju, men det är fortfarande lite pirrigt när man åker över, berättar forwarden för hockeysverige.se och ler.

I campen ingår även en turnering och Washingtons prospects kommer åka till Nashville för att möta hemmalaget Predators samt Tampa Bay och Carolina.





SKÄMTAR OM BÖTESSTRAFF

Norrmannen fyllde 20 år i förra veckan och tidigare i somras skrev han på för HC Dalen i den svenska tredjeligan. Det tillhör inte direkt vanligheterna att en spelare som tillhör en Hockeyettanklubb får chansen att åka över och visa upp sig för NHL-klubbar. Men att han skulle vara med bestämdes redan i våras berättar han. Något som gett upphov till vissa kärvänliga gliringar från de nya lagkamraterna i Norrahammar strax utanför Jönköping.

— Det var snack om lite böter nu när jag lämnar, vi får se vad det blir, säger han och skrattar.



Dalen tränas av den forne storbacken Pelle Gustafsson och han är förtjust i möjligheten hans adept får nu den närmaste tiden.

— Det är jätteroligt. Det är en jättestor grej att han får åka på rookie-campen och jag sa till honom att han måste komma hem, det är förutsättningen, berättar han för hockeysverige.se.



Vi har vant oss vid att NHL-klubbarna har en plan för sina prospects och scouter och annat ledarfolk är engagerade i spelarnas utveckling även på denna sidan Atlanten. Pelle Gustafsson berättar att han haft kontakt med Washington.

— Jag har pratat med deras chefsscout och han kommer besöka oss här i oktober/november. Så den kontakten har jag haft.

— Nu har vi inte pratat i de termerna om vad han ska förbättra, men det kanske kommer mer när han (chefsscouten) kommer på besök. Vad han vill se för utveckling.



SPELADE FÖR ALMTUNA

Kristian Röykås Marthinsen har Lörenskog som moderklubb. 2015 flyttade han dock till Sverige. Valet föll på Almtuna. Där blev han kvar till våren 2018 innan han tog chansen i den kanadensiska juniorligan WHL.

– Det är en helt annan typ av hockey där borta. Det var en omställning för mig att åka över dit och försöka komma in i deras stil och spelstil, berättar forwarden som gjorde 13 må och 16 assists ifjol.



Men det har även varit en omställning att komma tillbaka till Europa.

– Jag har märkt det nu de första matcherna att man har mycket mer tid och plats, men att jag ändå kanske skickat puckar som jag egentligen skulle haft mer tid att hitta passningar till. Det kommer bli en omställning, men förhoppningsvis kommer jag komma in i det snabbt. Hitta lösningar istället för att skicka puckar, därborta är det liksom att pucken ska framåt hela tiden.



Det Kristian Röykås Marthinsen säger om tid med pucken visade sig i HC Dalens senaste träningsmatch mot Vallentuna. Norrmannen låg bakom Dalens segermål med en puck som han snabbt skickade framåt i banan från egen zon. Men den bröts av motståndarspelare och det var bara tur med studsar som ledde fram till att hans lag ändå kunde återvinna pucken och göra mål.

— Ja, det var lite tur där, säger norrmannen och skrattar.



Men hur kommer det sig då att en draftad spelare, som dessutom spenderat den senaste säsongen i Nordamerika, numera återfinns i Hockeyettan? En del av svaret är att hans äldre bror Andreas Røykås Marthinsen i våras skrev på för HC dalen. Men det är inte hela svaret.

— Jag kunde ha spelat kvar ett år till som överårig i Saskatoon, men det är svårt när man är 20 och utlänning. De har två platser till utlänningar och tre till 20-åringar. Så jag fick svar ganska sent därifrån och sen hade jag sagt ja till en trejd också om det fanns möjlighet. Så det blev lite fram och tillbaka där och jag ville behålla kylan och se om jag kunde få möjligheten där borta igen.

– Nu blev det inget av det och då började jag leta i Europa och Sverige. När Dalen kom upp så var det liksom...Jag kände att det var ett bra alternativ, för jag behöver komma in i seniorhockeyn och Sverige känns ändå lite som hemma eftersom jag bott här några år.

Fanns det intresse från andra klubbar?

— Det var inte jättestort intresse eftersom de letar killar med erfarenhet och så där. Jag har gått en lite annorlunda väg kan man säga, för jag valde bort Superelit när jag gick till Almtuna. Sen har jag haft agenter som velat att jag ska ta det lugnt. Jag ville egentligen lämna redan vid jul sista året i Almtuna, men då hade det redan kommit upp att jag kunde bli draftad till juniorligan i Kanada.