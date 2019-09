JVM-aktuelle forwarden lånas ut till AIK

Vi i Leksands IF har tillsammans med Marcus Karlberg kommit fram till att det bästa för Marcus fortsatta utveckling är en utlåning till AIK och HockeyAllsvenskan. Marcus behöver få speltid och vi i Leksand kan inte garantera Marcus den position och istid han behöver just nu för att fortsätta utvecklas. Leksands IF ser jättepositivt på att Marcus kommer till en förening som har en bra och utvecklande verksamhet, säger dalaklubbens GM Thomas Johansson till klubbens hemsida.



Marcus Karlberg draftades av Columbus i den tredje rundan 2018 och ligger bra till att ta en av forwardsplatserna till kommande säsongs JVM. Han har redan deltagit i fem juniorlandskamper den här säsongen och på dessa gjort två mål.

Marcus Karlberg debuterade i Leksands a-lag redan för två säsonger sedan med två matcher. Men det var ifjol han etablerade sig på allvar med elva (4+7) poäng på 44 matcher. Efter SHL-avancemanget i våras skrev han på ett tvåårskontrakt med klubben.Nu står det klart att han lånas ut den kommande säsongen till allsvenska AIK.