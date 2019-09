Helgens stora snackis i Hockeyettan var naturligtvis att Mörrum valt att entlediga huvudtränaren Sergei Zhukov redan halvvägs in i försäsongen.



Det skulle vara väldigt lätt att slå in en vidöppen dörr här med ett ”vad var det vi sa”. För en snudd på enad kår av tyckare i sociala medier uttryckte nästan omedelbart att det inte finns någon förvåning alls över det beslutet. Det har funnits en väldigt sund skepsis från de flesta i svängen allt sedan klubbledningen stod där på torget i Karlshamn en solig aprildag och presenterade sin nya tränare.



De allra flesta har gått och väntat på att det skulle hända. Sergei Zhukov var ingen vidare rekrytering av laxarna. En liten, liten research hade lett till information om tidigare missnöje, hackande lag och allmänt oskön stämning. Uppgifterna från olika håll är många. Men dit kom man uppenbarligen inte i sitt informationssökande. Eller så struntade man helt enkelt i det.



Mot den bakgrunden kan man kanske med lite god vilja anse att Mörrum insåg sitt misstag i tid och började rätta till det innan allt gick käpprätt åt skogen. Spelarmyteri och bottenstrid hade ju så att säga inte passat så bra nu när man spänt musklerna och siktar uppåt. Med en plats i Allettan som mål.



Men att Zhukov får sparken redan innan augusti hunnit bli september höjer ett flertal andra frågetecken.



Det skapar en stor skepsis inför hela Mörrums lagbygge.



Lägg till det den genanta lilla detaljen att man kommunicerade rutinerade backen Andreas Frisk som helt klar för klubben trots att han bara signat med dem över en vecka för att parterna skulle få ”känna på varandra” och varningsklockorna klämtar ännu högre.



Om tränarrekryteringen gjordes på ett så fullkomligt misslyckat sätt. Om man inte klarar att kommunicera en tryout som just en tryout (eller trodde man i sin enfald att allt var klart?), hur mycket hål finns det då i det övriga truppbygget?



Är man så begeistrade av stjärnglansen från Marcus Paulsson att man tänker att resten av lagbygget inte spelar så stor roll? Finns det fler rekryteringar som är gjorda lite på en halv skridsko utan att egentligen ha kollats upp ordentligt?



Det är frågor som i allra högsta grad förtjänar att ställas.



För när Mörrum börjar krackelera redan på försäsongen då finns det fog för fansen att frukta att det här lagbygget kanske inte är så genomtänkt och slagkraftigt som klubben kanske velat göra gällande.



Är Zhukov-fadäsen kanske rent av början på luftslottet som sprängdes?



Då kan det bli synnerligen floppartat i Jössarinken i vinter.



Igen.



* * *



Efter de upprörda känslorna i somras när det uppdagades att Hockeyettan-finalen kommande vår bara skulle gälla spel om playoff-ranking, det vill säga i stort sett bara fungera som träningsmatcher för de som vinner Allettorna, verkar det som att det lönar sig att protestera.



För nu tycks det som att det blir en förändring trots allt. I helgen ska förbundet ha bifallit ett förslag från Hockeyettan om att göra några nätta förändringar så att finalen i alla fall gäller en plats i kvalserien.



Hurra säger jag.



Mer om det kan ni läsa här.