Poängdrottningen jagar nya mål – och matupplevelser

Under sina två säsonger i SDHL har hon växt ut till en av ligans bästa spelare. Nu har poängdrottningen Michela Cava bytt Modo mot hårdsatsande Brynäs. Dels för att komma närmare ett SM-guld, dels för att få nya kulinariska upplevelser.

– Jag är en mat-människa, säger hon i en intervju med hockeysverige.se.

KÄNNER SIG SOM HEMMA

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE) Michela Cava kom in i SDHL som en relativt okänd spelare inför säsongen 2017/18. Två säsonger senare har hon etablerat sig som en av ligans vassaste spelare. På 72 matcher har hon svarat för imponerande 119 poäng. Förra säsongen vann hon dessutom hela poängligan – då spelande för Modo. Men nu har hon bytt klubb till Brynäs, som hårdsatsar den här säsongen.Hockeysverige.se reste till Gävle och Gavlerinken för en intervju med detta hockeyfenomen från Thunder Bay i Ontario, Kanada.– Svenska är ett ganska svårt språk att förstå. Jag har varit här i tre år snart och jag försöker att lära mig. Vissa ord är lättare än andra, säger 25-åringen med ett leende då vi slår oss ner i solen utanför Brynäs hemmarink och förhör oss om hur det går med hennes svenska.– Vi har några i laget som bara pratar engelska så ibland pratar coacherna engelska och ibland svenska. Oftast tar coacherna tränings- och matchgenomgångarna på svenska, men det är inga problem eftersom spelarna i laget översätter åt oss.– Jag tror ändå det är bra för oss att höra svenska eftersom vi då kan plocka upp lite av språket. Senaste två säsongerna har vi bara pratat engelska vilket gjort att jag inte kunnat lärt mig språket alls.

Cava stortrivs i Sverige. Och hon har absolut inget emot dagar som den när vi ses då det är 27-28 grader och solsken, vilket gjorde att vi till och med fick leta upp en skuggig plats att sitta på.

– Det är ”super nice” här och har varit så hela augusti. Jag kan absolut inte klaga, men jag tror inte vi kommer ha lika varmt så länge till, säger Brynäs-forwarden med leende och fortsätter:

– Sverige är ganska likt Thunder Bay. Även vädret. Nu vet jag att det är havet här utanför Gävle, men vi bodde bredvid en stor sjö, Lake Superior. Det gör att jag får ungefär samma känsla här som hemma och när man flyger in hit är det ungefär samma sorts landskap man ser med vattnet och träden. Även temperaturen här, både på vintern och sommaren, är ungefär densamma.

– Jag känner inte heller att jag haft någon kulturkrock då jag kommit hit utan jag har nästan samma känsla här som hemma.



En av Michela Cavas kompisar från collegehockeyn i Nordamerika är den schweiziska målsprutan Lara Stalder som hon nu kommer spela tillsammans med i Brynäs.

– Vi gick på skolan i Duluth och spelade tillsammans där under två säsonger. Första säsongen spelade jag inte så mycket i Duluth. Då spelade hon i en annan kedja. Andra säsongen spelade jag med hemma och en annan spelare (Ashleigh Brykaliuk), vilket var väldigt kul. Båda två är väldigt, väldigt bra hockeyspelare.

– Det var inte svårt att spela bra när man var i samma kedja som dom två – ”it was amazing”.



Är det tänkt att du och Lars Stalder kommer spela i samma kedja här i Brynäs?

– Vi får se. Just nu är vi i olika kedjor, men man vet aldrig hur det kommer bli under säsongen. Det skulle vara kul om vi fick spela tillsammans igen.



Michela Cava.Foto: Ronnie Rönnkvist



"ALLA LAG HAR SAMMA MÅL"

Under Michela Cavas tid på University of Minnesota-Duluth spelade även svenskorna Maria Lindh, Michelle Löwenhielm och Linnea Hedin där.

– Det är kul att komma hit och spela mot dom här för när vi spelade tillsammans på Duluth hade jag inte några tankar på att jag skulle spela här en dag.

– Jag pratade en del om att komma hit med Maria Lindh samma år som vi tog examen. Sedan pratade hon med Björn (Edlund), min coach i Modo. Jag ville först inte komma över hit själv och jag hade tagit examen tillsammans med två tjejer som inte skulle spela något mer.

– Jag trodde inte att jag skulle klara av att åka över hit själv så jag gjorde först en säsong i Toronto. Sedan pratade jag, Sidney Morin och en annan kompis om att komma över hit. Det var också då jag bestämde mig för att komma hit.



Vad var den största orsaken till att du valde just Sverige?

– Hockeyn är annorlunda här, jag ville utvecklas, få mer istid samtidigt som det är kul att vara med i ett lag som tränar och utvecklas hela tiden. Atmosfären i lagen är bra här, vilket pushar mig till att bli en bättre spelare. Jag vill bli en så bra spelare som jag bara kan, vilket är mitt fokus.

– Nu kom jag hit i början av augusti och vi har haft en hel månad tillsammans där vi haft teambuilding och träningar.

– Vi har en månad tillsammans innan seriestart, vilket jag tror är superviktigt. När en del av tjejerna kommer i september blir man inte lika tajt som lag. Nu börjar alla vi tjejer på samma ruta och vi behöver inte prata i september om hur vi ska spela för det vet vi redan då. Det här tror jag är viktigt.

– Det kanske inte är det här som avgör om du ska vinna guld eller inte för där har alla lag samma mål, men jag tror det hjälper till att vara redo när serien startar.



"INGA HARD FEELINGS MOT MODO"

Det blev två säsonger i Modo för kanadensiskan och det är en tid hon ser tillbaka på med glädje.

– Jag har inget att klaga på där. Det var ett svårt beslut att lämna stan, laget, spelarna, coacherna… Jag uppskattade verkligen min tid där och jag saknar alla mina vänner jag fått där uppe.

– Samtidigt gillar jag Gävle eftersom det är en lite större stad med andra möjligheter om jag vill gå ut och äta och sådana saker, men det är definitivt många saker jag saknar däruppifrån.

– Vi hade väldigt många bra spelare i Modo och jag utvecklades mycket som spelare. Jag har inga hard feelings mot Modo och det var inte heller av någon sådan anledning jag valde att lämna.



Vad var anledningen?

– Jag hade ingen annan anledning än att jag ville testa på något nytt och det här med en större stad. Jag är en mat-människa som älskar att testa nya saker.

– Jag vet att jag alltid kan komma tillbaka dit upp om jag vill. Som jag sa så uppskattade jag min tid där och har fått bra vänner det uppe. Nu är jag fortfarande ung och tycker det är kul att få testa på nya saker. Kanske blir det bra för mig eller kanske inte. Det vet man aldrig innan, men att få prova på nya saker är en bra del av livet.

Michela Cava i Modotröjan.Foto: Bildbyrån/Erik Mårtensson



Vilka förväntningar har du på säsongen i Brynäs?

– Jag har stora förväntningar och ställer högra krav på mig som hockeyspelare. Jag kommer göra allt jag kan för att vara en så bra spelare som möjligt, jobba hårt varje dag för att vara den sortens spelare.

– Sedan vill jag förtjäna och känna respekt från mina lagkamrater och visa att jag kan vara en spelare som kan spela både i anfalls- och försvarszonen.



Michela Cava svarade för 27 mål förra säsongen, men någon större press på att leverera i samma omfattning den här säsongen känner hon inte.

– Givetvis sätter jag alltid press på mig själv…



Och utifrån?

– Nej, så tänker jag inte. Jag försöker bara ha kul eftersom jag inte vet hur många år till jag kommer att spela hockey.

– Sedan är det den sortens spelare jag försöker att vara varje säsong och jag vill vara så bra jag bara kan. Om jag kommer tänka på att jag ska göra många mål kommer inte vara det till fördel för mig. Målet är att ha en bra säsong, har kul här och med att spela hockey, avslutar Michela Cava innan hon ger sig ut i Gävle för att hitta testa ett nytt matställe att äta lunch på.