Rutinerade backen hemma igen: "Ser mig inte som en frälsare"

Sent om sider blev det klart att kontraktet med Modo bröts ett år i förtid. Backen Tobias Ericsson berättar att han alltid haft en tanke om att spela för moderklubben Vallentuna en gång till i sin karriär. Men kanske inte så här tidigt. Men nu är tanken verklighet och han är en av Hockeyettans mest rutinerade spelare - men han ser sig inte som en frälsare.

— Förhoppningsvis kan jag vara med och bidra och hjälpa till med saker både på och utanför isen, berättar Tobias Ericsson för hockeysverige.se.



NORRAHAMMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)

Som 32-åring har Tobias Ericsson vänt hem till moderklubben Vallentuna. Gänget från det norra Stockholmsområdet får därmed in över 500 allsvenska matchers rutin i sin trupp och utifrån sett är frälsarstämpeln gjuten i betong. Men riktigt så ser han det inte själv.

– Jag har inte tänkt så jättemycket på det. Jag ser inte mig själv som en frälsare som kommer hem. Det ska framförallt bli kul att spela hockey och göra det för moderföreningen. Sen får jag se på vilket sätt jag kommer hjälpa till på, det behöver inte vara spikat i sten hur det kommer se ut. Men förhoppningsvis kan jag vara med och bidra och hjälpa till med saker både på och utanför isen, berättar Tobias Ericsson för hockeysverige.se.





SKOLADES OM TILL BACK

Tobias Ericsson är heller inte ensam om att ha stor rutin i Vallentuna. I laget finns också evigt unge Andreas Paulsson, 43, med 444 matcher i allsvenskan på sitt CV. Paulsson har vunnit den allsvenska poängligan vid två tillfällen under sin karriär.

– Det är faktiskt häftigt att han fortfarande spelar. Det känns tryggt att vi har några äldre spelare som Paulsson med den jätterutin han kan bidra med. Han är fortfarande en väldigt duktig hockeyspelare, säger Ericsson.

Andreas Paulsson från sin tid i Hammarby och Skellefteå. Bildbyrån



Vid intervjutillfället har Tobias Ericsson precis klarat av sin andra träningsmatch sedan återkomsten till Vallentuna. I slutet av 00-talet kom han upp som en ung lovande center i AIK, men har längre fram i karriären skolats om till back. I söndagens träningsmatch borta mot HC Dalen var han dock tillbaka som forward. Dock temporärt enligt honom själv.



– Idag hoppade jag väl mest in för att vi saknade en gubbe. Vi hade med oss sju backar ner och då kunde vi spela på sex backar och fylla ut på forwardssidan istället. Men jag tror att grundtanken är att jag ska spela back och sedan har vi väl sagt att vi ska hålla det lite öppet och se vad som händer under säsongen.



Hur var det att spela forward igen?

– Det var roligt, men det är bara andra matchen för mig den här säsongen och man känner att man är lite rostig. Sen var det ett tag sedan man spelade forward. Det finns lite mer att hämta känns det som.

Du gjorde ändå mål.

– Ja, det blev ett. Det är alltid kul och skönt att få göra ett mål så här tidigt på säsongen.



Hur länge sedan var det du spelade forward senast?

– Jag tror att det är nästan tre år sedan. Första året i Modo så spelade jag lite center. Sedan dess har det bara varit back, men i dagens hockey är back eller center ganska likt. Så det är ingen jätteomställning.





SPELAT UPP TVÅ LAG I SHL

Tobias Ericsson lämnade AIK 2011 och sedan dess har det blivit spel i allsvenskan för Mora, Malmö och Leksand innan han återvände till AIK i slutet av säsongen 15/16. Säsongen efter lämnade han Solna-klubben i oktober och någon månad senare presenterades han av Modo. I början av 2017 skrev han på ett treårskontrakt med Örnsköldsviks-klubben, men i somras bröts det ett år i förtid. Detta på Modos initiativ enligt Ericsson.

– Det var väldigt utdragna och sega förhandlingar. Det var väldigt tråkigt att det slutade på det sättet, men jag orkar inte lägga så mycket energi på den historien utan nu känns det skönt att ha fått gå vidare och ta det här steget och göra den här resan.

Tobias Ericsson i AIK:s dressBildbyrån



På sin allsvenska resa har han varit med om att spela upp både AIK och Malmö i SHL. I början av augusti stod det klart att det skulle bli en återkomst till Vallentuna. En klubb han inte spelat i sedan 2005.

– Tidigt i våras så var väl kanske inte tanken att flytta hem just nu, jag kanske skulle ha spelat någon annanstans i två-tre år till. Men vi var ganska sent ute och sen dök det väl inte upp något som lockade så mycket. Så beslutet att komma hem växte fram på något sätt under hela våren.

– Nu känns det som jag tog rätt beslut och det känns jätteskönt.



Ericsson ser fram mot vad som komma skall.

– Det känns jättekul att få komma hem och få en chans att spela för moderklubben igen. Jag har alltid haft någon tanke på det att det skulle vara kul om man fick till det någon gång. Nu var det ett jäkligt bra läge här.



Känner du några i laget sedan tidigare?

– Några av grabbarna känner jag litegrann, men det är framförallt ledarna och folk runtom som jag känner i klubben. Det är mycket nya ansikten.



Vad kan vi förvänta oss av Vallentuna i år?

– Jag har inte jättebra koll på alla spelarna, men av det lilla jag sett nu så känns det bra. Det jag hör från ledare och sånt runt klubben är att det känns bra och är positivt. Jag tycker definitivt att vi ska ha som målsättning att ligga på övre halvan och vara med och slåss om Allettanplatserna.