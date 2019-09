Efter 15 säsonger i NHL – nu lägger Kronwall skridskorna på hyllan

En era är över i Detroit.

Efter 953 NHL-matcher för klubben meddelade Niklas Kronwall under tisdagseftermiddagen att han nu tagit beslutet att lägga skridskorna på hyllan. I ett videoklipp på Detroits hemsida tillkännager den svenske backen sitt beslut.

– De säger att alla resor måste komma till ett slut, och min resa som spelare för Detroit Red Wings slutar här, säger Kronwall.



38-åringen inledde sin seniorkarriär i Huddinge innan han via spel i Djurgården tog steget över till Nordamerika och Detroit inför säsongen 2003/04.

"DETROIT HAR BLIVIT VÅRT HEM"

Sedan dess har den svenske backen varit Michigan-klubben trogen – men nu väljer Kronwall alltså att avsluta spelarkarriären.

– Jag var en 22-årig pojke när jag kom över hit från Sverige. Nu är jag 38 år gammal och har en familj här. Detroit har blivit vårt hem, säger Kronwall.

– Den här organisationen, staden och Michigan har format mig till den person jag är i dag. Jag kommer aldrig glömma bort känslan av att vandra in i "The Joe" under matchdagar. Fansen skapade en fantastisk atmosfär. Jag kommer alltid komma ihåg de ögonblicken.

Kronwall kommer dock inte att lämna hockeyn helt och hållet. 38-åringen kommer från och med nu arbeta som rådgivare till klubbens nye general manager Steve Yzerman.

– När ett kapitel tar slut börjar ett annat. Jag är väldigt exalterad över min nya roll i Detroit Red Wings organisation.

VANN STANLEY CUP 2008

Under sina 15 säsonger i Detroit spelade Kronwall totalt 953 grundseriematcher och ytterligare 109 slutspelsmatcher. 2008 var Kronwall en viktig del av det Red Wings-lag som bärgade Stanley Cup-titeln, då han var hela slutspelets poängstarkaste back med sina 15 poäng.

Kronwall hann även med att vinna ett OS-guld (2006), ett VM-guld (2006), ett OS-silver (2014), ett VM-silver (2003) samt två SM-guld med Djurgården 2000 och 2001.