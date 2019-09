Galna resan – supportrarna cyklar till bortapremiären

Ett förlorat vad ska nu bli verklighet. På torsdag trampar Oskarshamns-fansen Andreas Hauge, Jonas Forsberg och Per Sandberg till Skellefteå för att stötta sitt lag och Tobias Forsberg.

– När vi satte oss ner och började planera resan växte sakta idéerna att inte endast göra denna resa för IK Oskarshamn utan för hockeyn i stort, säger Forsberg till Oskarshamns hemsida.

Det började som ett vad. När Liverpool den 7 maj spelade semifinalretur mot Barcelona i Champions League låg engelsmännen under med 3-0. Oskarshamnsupportern Andreas Hauge tweetade då ut: "Vänder Liverpool detta så cyklar jag till IKOs bortapremiär mot Skellefteå". Liverpool stod för en sanslös insats, vann med 4-0 och tog sig vidare till final. För Andreas innebar det ett förlorat vad – ett vad som blir verklighet på torsdag. Då inleds de 125 milen på cykel.

– Ibland tänker man inte på följderna när man är “lite för” impulsiv, säger Forsberg.

#CYKLAFÖRTOBBE

Det blir en lång resa för Hauge, Forsberg och Sandberg, men den har blivit något mer än bara ett förlorat vad. De tre cyklisterna kommer nämligen cykla för Tobias Forsberg's väg tillbaka efter sin olycka under förra säsongen. Pengarna som de lyckas samla in kommer skänkas till Leksand när lagen möts i Oskarshamn den 17 september. Rutten går via ett antal orter med SHL eller Hockeyallsvensk-anknytning, och om de inte får sällskap hoppas de att fler kommer vara med och stötta kampanjen #CyklaFörTobbe.

– Var med och bidra och framför allt häng på när vi cyklar förbi. Vore grymt kul att få sällskap på vägen, några kilometer, mil, hur långt ni cyklar med har ingen betydelse det enda som betyder något är att ni gör det. På med matchtröjorna så syns vi på vägen upp mot Skellefteå.

Den nätta cykeltrippen kommer ta nio dagar. Tanken är att de ska rulla in i Skellefteå fredagen den 13 september för att hinna återhämta sig innan Oskarshamns SHL-premiär på lördagen.