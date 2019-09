Lämnade Örebro innan premiären – skriver KHL-kontrakt

Nyheten slog ned som lite av en bomb när Örebro meddelade att klubben och den tilltänkta stjärnvärvningen Kerby Rychel valt att gå skilda vägar redan innan SHL-säsongen dragit igång.

Enligt klubben låg personliga skäl bakom kanadensarens önskan om att bryta avtalet, något som närkingarna gick med på att göra.

Nu har Rychel hittat en ny klubbadress. Enligt journalisten Igor Eronko på Sport-Express har den 24-årige kanadensaren skrivit på ett ettårskontrakt med KHL-klubben Neftechimik Nizjnekamsk.

Kerby Rychel signed a 1-year deal with Neftekhimik of the KHL