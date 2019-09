Rankingen klar – de blir vassast i NHL20

Det är inte bara NHL-premiären som närmar sig. Snart släpps också TV-spelet NHL20 och nu är det klart vilka spelare som har allra bäst ranking i spelet.

Connor McDavid, Sidney Crosby, Nikita Kucherov. Så ser topptrion ut över de 50 bäst rankade spelarna i NHL20. EASports presenterade listan i går inför releasen av TV-spelet den 13 november. McDavid har belönats med 94 av maximala 100 i sitt betyg.

"Han är ensam på 94 OVR, och sticker ut med 96 i betyg för sin fart. Detta med hans farliga offensiva betyg visar hur farlig McDavid är på isen varje kväll", skriver EASports på twitter.

Crosby har fått betyg 93 och Kucherov 92. Kucherov är en av tre spelare på 92 i betyg, även Alexander Ovechkin och Nathan MacKinnon kvalificerar sig på den nivån och tar de två sista platserna topp-5. Ovechkin kommenterade i går sin ranking - något skämtsamt - på sin twitter:

I will take it !!! but next time i will be better 😂😂 #NHL20 #EAathlete @EASPORTSNHL pic.twitter.com/NrxQ5Y7Atn