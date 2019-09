Välkommen till Hockeysverige Plus! Idag 12:06

I dag presenterar vi tjänsten Hockeysverige Plus – för dig som vill ha mer av sporten du älskar.

Det är ganska precis åtta år sedan jag tog över som chefredaktör för hockeysverige.se. Då var vi fortfarande en liten gerillasajt bestående av passionerade amatörer som tog våra första trevande steg ut i hockeyjournalistiken. Sedan dess har vi vuxit undan för undan och blivit ett allt populärare tillhåll för andra som brinner lika mycket för den här sporten som oss på redaktionen. Det har varit er nyfikenhet, era krav och önskemål som har drivit oss framåt och gjort oss till vad vi är i dag.

Det hoppas vi att ni ska fortsätta göra när vi i dag lanserar premiumtjänsten Hockeysverige Plus med målsättningen att ge er ännu mer av sporten ni älskar.

För bara 49 kronor i månaden kommer ni att få tillgång till exklusivt material här på sajten. Det kommer att vara krönikor, reportage, dokument och analyser från initierade skribenter liksom tillgång till en tävling som NHL-coachen. Som nyblivna prenumeranter kan ni exempelvis ta del av mina nedräkningar inför SHL- och NHL-säsongen, där jag analyserar samtliga lag i ligorna.

Att be folk att betala för det vi skriver och producerar är någonstans det ultimata testet på vilken klass vi håller. Det känns både spännande och skrämmande på samma gång. Men vi på hockeysverige.se känner att vi har kunskapen, skickligheten och en passion för sporten som gör att vi kan erbjuda er valuta för pengarna.

Grundtanken med Hockeysverige Plus är att tjänsten ska fungera som en investering i vår egen verksamhet. Pengarna vi drar in via ditt abonnemang går direkt tillbaka till redaktionen för att producera mer och bättre material. På så vis kan Du ge oss möjlighet att bli ännu bättre.

Och har Du några önskemål om saker du är intresserad av att läsa/se – hör av dig så ska vi försöka tillmötesgå din önskan!

Uffe Bodin, chefredaktör hockeysverige.se

uffe.bodin@hockeysverige.se

@UffeBodin