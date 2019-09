Allsvenska profilen blir NHL-expert i USA

Om ni är den typen av människor som ofta är vakna på nätterna och spanar in NHL är det inte omöjligt att ni får se Jean-Luc Grand-Pierre dyka upp i rutan kommande säsong. Han kommer nämligen vara studioexpert under Columbus Blue Jackets matcher på FOX, bekräftade klubben under gårdagen.

– Jag har alltid varit passionerad kring sporten, den här organisationen och hela samhället. Jag ser fram emot att få vara en del av ett otroligt bra TV-team och en spännande säsong för Blue Jackets, säger den nu 42-årige kanadensaren.

Jean-Luc Grand-Pierre spelade för Columbus 2000-2004 innan han gjorde sin första sejour i Sverige, för Troja/Ljungby. Sen blev det 56 allsvenska matcher för Leksand, 44 för Malmö och elva för KHK där han avslutade karriären med elva matcher för sex år sedan.



Det blev 269 matcher i NHL och 122 i HockeyAllsvenskan för mannen med det utstickande namnet. Efter spelarkarriären har han varit en framgångsrik mäklare, men nu är han alltså tillbaka inom ishockeyn igen.