Framtidens Damkronor: Linn Slottgård

Hon trivs bättre med killar, lockas av Leksand men spelar just nu med Mora. Linn Slottgårds väg mot Damkronorna skiljer sig något från de övriga vi mött i Framtidens Damkronor.

– Jag har trivts mycket bättre med killar både i omklädningsrummet och ute på isen än vad jag gjort med tjejer, säger hon till hockeysverige.se.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nu är vi framme vid den 13 delen av Framtidens Damkronor. Det är inte alltid så att våra största talanger finns i SDHL. En av spelarna som smugit lite under radarn spelar i Moras U16-lag. Hon är bara 15 år, kommer från Orsa och heter Linn Slottgård. Senaste säsongen spelade hon sju matcher med Moras damer i Division 2. Där svarade hon för åtta mål och totalt 13 poäng. Då ska vi komma ihåg att hon bara var 14 år då.

- Idrott är något som alltid varit självklart för mig. Jag har även hållit på med fotboll, innebandy, skidor och en massa andra saker då jag var liten, berättar Linn Slottgård då hockeysverige.se träffar henne på Leksands Strands camping där hon är och hälsar på sin kompis Mathilda Danielsson som ska spela för Leksands IF kommande säsong.

- Däremot har jag inte spelat hockey så länge. Det här blir min fjärde säsong. Jag började spela där jag var elva år, men idrott är vad mitt liv kretsat runt.

Slottgård ser också Orsa som ett bra ställe att växa upp på om man gillar idrott.

- Ja, det skulle jag säga. Dom flesta i min klass idrottar och det är många hockeyspelare som kommer från Orsa. Det finns ridning, fotboll, innebandy…

- Först spelade jag innebandy då jag var yngre. Sedan fick jag lite tid över den här säsongen eftersom jag valde att nästan inte spela något med damerna i Mora i år. Då startade dom ett innebandylag i Orsa (Digers) och då tänkte jag ”varför inte ta den tiden som blir över för att träna lite innebandy?”.

- Det skulle bli sista säsongen jag skulle kunna göra det om jag inför nästa säsong flyttar till ett hockeygymnasium.



Var det i Orsa IK eller Mora IK du började spela hockey?

- Alla ungdomar blir skickade till Mora, men sedan har Orsa A-lag. Jag tror också dom har J18, J20 och Tre Kronors hockeyskola. Vi är sju, åtta hockeyspelare från Orsa som idag spelar för Mora.

- Första åren var vi i Orsa ishall. När det blev U16 fick vi komma till Mora så senaste två säsongerna har det varit pendlande.



Hur har det fungerat?

- Det har fungerat bra. Vi har fått samåka, men även fråga mormor, farmor och så vidare om skjuts. Ibland blev det att jag åkte buss också.

- Det händer också att det blivit svårt att hinna från skolan eftersom vi haft så tidiga träningar. Nu har jag väldigt bra lärare så oftast om jag ska iväg på någon hockey och jag kommer hem mitt i natten kan jag få sovmorgon. Jag får ta igen det jag missat en annan dag. Det här är jätteskönt.

Hyllar Brynäsbacken

Linn Slottgård var från början ensam tjej i Moras lag.

- Jag började med dom som var två år yngre än jag och spelade där en säsong. Sedan klev jag upp till 05:orna så det blev U13 den säsongen. Jag trivdes inte där, men jag hade samtidigt utvecklats ganska mycket och fick då istället kliva upp med 04:orna, alltså dom som var jämnåriga med mig.

- När jag kom upp till dom jämnåriga spelade Mathilda Danielsson där, hon som flyttat hit till Leksand för att gå på hockeygymnasiet.

Linn Slottgård.



En som 15-åringen sett upp till senaste tiden är en annan ung spelare, Maja Nylén-Persson.

- Egentligen har jag inte haft några förebilder, men jag tycker att Maja Nylén-Persson är riktigt häftig. Det är imponerade att se hur duktig hon är trots sin ålder.



För två säsonger sedan var även Linn Slottgård, som 13-åring, och spelade med Vansbro i Division 1. Där blev det sju matcher, ett mål och totalt två poäng.

- Vi hade inga matcher med Moras damlag samtidigt ville jag komma med till Stålbucklan. Jag kände då att jag måste spela lite damhockey. Vansbro hade dåligt med folk. Då fick jag åka ner dit och testa på Division 1, vilket var lärorikt.



Var det en stor kontrast att spela med tjejer jämfört med killarna du spelat med under hela din uppväxt?

- Ja, det syns nästan på mina utvisningsminutrar (41 minuter på sju matcher) förra säsongen (skratt). Eftersom det gick så pass sakta jämfört med att spela med killarna blev det lättare att tackla också.

- När jag spelade i Division 1 var det inte riktigt samma sak eftersom det gick lite snabbare. När det blev tacklingar kunde dessutom dom vi mötte då stå emot det. I Division 2 var det en väldigt stor skillnad på hur bra spelarna var.

"Trivts bättre med killar"

Förra säsongen gjorde Linn Slottgård sin andra stålbuckla. På sex matcher svarade hon för fyra mål och totalt sju poäng.

- Jag hade influensa en och en halv vecka innan och jag var livrädd för att den här Stålbucklan skulle gå åt skogen.

- Det gick ändå bra för oss som lag, men för mig, Nicole (Hall) och Elsa Andersson som spelade tillsammans. Jag tycker att vi hittade varandra jättebra och det var en riktigt rolig Stålbuckla.



Hur har respekten varit från killarna du spelat med och mot i Mora genom åren?

- Jag har trivts mycket bättre med killar både i omklädningsrummet och ute på isen än vad jag gjort med tjejer.

- Självklart får man lite ögon på sig om man är tjej och spelar med killar. Killarna kan ibland vara ”åh, en tjej, nu kör vi över henne”.

- Jag känner ändå inte att jag varit en tjej i laget utan en i laget bland killarna. Det har varit skönt eftersom då jag någon gång blivit överkörd har dom stått upp för mig, säger Linn Slottgård med ett leende och fortsätter:

- Jag har hört andra gånger då det varit väldigt fult spel mot tjejerna och killarna tyckt det var kul, men jag personligen har bara bra upplevelser att spela med killar, vilket jag är jätteglad över.

Foto: Ronnie Rönnkvist



Fick du mycket speltid i Moras U16 förra säsongen?

- Dom satte ett krav på mig att jag fick lov att spela dammatcher före killmatcher, vilket inte jag gillade särskilt mycket. Jag ville spela U16.

- I början av säsongen fick jag inte spela så mycket i U16-Division 1 utan jag var mest med i U15/16. Desto mer säsongen gick ju mer fick jag spela.

"Leksand lockar"

Nu väntar en ny säsong för Linn Slottgård där det kommer bli spel för Moras killar, men hur det blir med damhockeyn har hon inte tagit något beslut om ännu.

- Det är ganska mycket tankar och en viktig säsong eftersom jag vill in på hockeygymnasiet någonstans.



Vart vill du helst komma in någonstans?

- Jag har inte riktigt bestämt ännu, men Leksand lockar eftersom det ligger nära. Modo är intressant eftersom det är en klubb som verkligen satsar på damerna. Linköping känns också intressant. Sedan får vi se om jag kommer in och jag känner mig redo för att flytta någonstans.

- Den här säsongen kommer jag spela med Mora i U16 Division 1. Många av killarna jag spelade med förra säsongen har flyttat upp och spelar elit nu så det blir en del nya killar. Jag ska i alla fall försöka ta en stor roll i U16-laget och göra mer poäng än jag gjorde förra säsongen.



Och med damer?

- Jag har inte planerat att spela något med Moras damer, men jag kommer vara ner och träna med Leksands Dam-J dom gånger jag kan. Skulle det vara så att jag får en dubbel licens kanske jag även kommer spela någon match.

- Sedan ser jag fram emot TV-pucken. Det ska bli riktigt kul. Speciellt om vi tar oss till slutspel och får spela på hemmaplan. Jag förväntar mig att göra det minst lika bra där som jag gjorde förra året.





En dröm för Linn Slottgård är att få chansen i Juniorlandslaget.

- Det är verkligen något jag såklart ser som ett mål och det skulle vara jättehäftigt att få dra på sig landslagströjan. Oavsett vilken sport så har det varit en dröm att få representera mitt land.



Hur ska du nå dit?

- Genom att fortsätta utvecklas, jobba hårt och aldrig ge upp. Det finns ingen genväg dit. Jag vet att det kommer bli sena kvällar och det kommer vara gånger det känns skit att spela hockey. Om jag fortsätter kämpa och en gång får stå där med landslagströjan så har det varit värt det, avslutar Linn Slottgård.