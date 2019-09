Kempes kontrakt klart – skriver treårskontrakt med Kings

Adrian Kempes entry level-kontrakt med Los Angeles Kings löpte ut den 1 juli och sedan dess har parterna förhandlat om svenskens nya kontrakt. Nu, bara en dryg vecka innan Kings träningsläger drar igång, har man nått en överenskommelse.

Under onsdagskvällen skrev den svenske VM-forwarden på ett nytt treårskontrakt med Kings. Kempe kommer att tjäna två miljoner dollar under de kommande tre åren vilket gör att svenskens nya kontrakt är värt drygt 60 miljoner kronor.

Tidigare i somras skrev Adrians bror Mario på ett ettårskontrakt med Kings, vilket ger Kempe-bröderna möjlighet att för första gången spela tillsammans i NHL den kommande säsongen.

Den 22-årige Kramforssonen noterades för 28 poäng (12+16) på 81 matcher för Kings den gångna säsongen. Totalt har han spelat 187 matcher i NHL med 71 poäng (30+41) som facit.

