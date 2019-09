KLART: Unge stjärnan skriver monsterkontrakt med Arizona

Clayton Keller draftades redan som sjunde spelare totalt i NHL-draften 2016. Mindre än ett år senare NHL-debutarade den amerikanske snabbskrinnaren och sedan dess har forwarden varit en viktig pusselbit i general managern John Chaykas lagbygge.

Nu säkrar Chayka och Coyotes upp Kellers tjänster för den överskådliga framtiden. Under onsdagskvällen meddelade klubben att Keller skrivit på ett nytt åttaårskontrakt med klubben.

– Clayton är elit i alla aspekter av ordet. Han är inte bra en All Star och en av ligans bästa offensiva spelfördelare, han är även en riktigt bra människa med sitt driv och beslutsamhet att bli bättre, säger Chayka i ett uttalande på klubbens hemsida.



Klubben väljer att inte gå ut med de ekonomiska detaljerna kring Kellers kontrakt, men amerikanens agent Scott Bartlett twittrade glatt efter att kontraktet offentliggjorts att 21-åringen kommer att ha en lönetaksträff på 7,15 miljoner dollar.

Pleased to confirm @ClaytonKeller37’s new deal is an AAV of $7.15M. Deal also contains lockout protection and trade protection during UFA years of the deal, as follows: pic.twitter.com/DI9YwZ2IFw