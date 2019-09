LISTA: Tröjorna som säljer bäst i NHL

Sidney Crosby och Aleksandr Ovetjkin kan jämföras med Lionel Messi och Cristiano Ronaldo i fotbollen. Det kommer och går massor med superstjärnor - men det är fortfarande de två "gubbarna" som är mest populära.

När NHL igår kväll avslöjade vilka tröjor som sålde bäst i deras officiella shop den gångna säsongen var det nämligen Sidney Crosby som var i topp, tätt följd av sin ständige rival. Auston Matthews var trea, Marc-André Fleury fyra och Patrice Bergeron avrundade topp-fem.

Den stora skrällen på listan är utan tvekan St. Louis målvaktshjälte Jordan Binnington, som debuterade i NHL i januari men sen blev stor hjälte när klubben vann Stanley Cup. Han återfinns på en finfin sjundeplats.

Connor McDavid då? Han är med topp-15, men på en oväntat svag elfteplats. Svenskarna då? Nä, ingen svensk finns med. Nordamerikanerna dominerar, med inslag av tvåan Ovetjkin och åttonderankade Vladimir Tarasenko.

