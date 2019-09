Trots supersuccén - stjärnsvensken kan byta position

Förra säsongen hade Calgary en av NHL:s bästa förstakedjor.Sean Monahan centrade en enhet med Elias Lindholm och Johnny Gaudreau och trion gjorde 82, 99 och 78 poäng och slutade topp-tre i den interna poängligan. Lindholm slog poängrekord med 33 poängs marginal och vann till och med svenskarnas poängliga. Flytten till Calgary blev sannerligen en succé.

Men nu ser den fruktade förstakedjan ut att splittras. Calgary Suns reporter Kristen Anderson rapporterar nämligen från en mediaträff med coachen Bill Peters att Peters överväger att spela Elias Lindholm som center den här säsongen, vilket alltså skulle göra att han inte längre kommer få spela med Monahan och Gaudreau.

Centerpositionen är inte helt ovan för svensken, men det var som högerforward hans stora genombrott på NHL-nivå kom.

Som övriga centeralternativ finns spelare som Mikael Backlund, Mark Jankowski och Derek Ryan. På hogerforwardssidan ser det dock tunnare ut. Där är Austin Czarnik och Michael Frolik två av få vana spelare på positionen.

It's also become pretty clear (since the #Flames were bounced out of the 2019 playoffs and again today) that Peters is interested in playing Lindholm at centre this season.