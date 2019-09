Veteranen får provspela sig till kontrakt med tidigare klubben

Med sina 21 poäng (12+9) på 75 matcher slutade Troy Brouwer på en tiondeplats i Florida Panthers interna poängliga. Efter säsongen löpte ettårsavtalet med Sunrise-klubben ut, men nu får veteranforwarden chansen att återvända till södra Florida.

Under onsdagseftermiddagen meddelade Panthers att Brouwer skrivit på ett provspelskontrakt med klubben. Det innebär att 34-åringen under klubbens träningläger i september får bevisa för Joel Quenneville och de övriga i Panthers ledarstab att han är förtjänt av en plats i laget.

Brouwer har 838 NHL-matcher fördelat på 13 säsonger på meritlistan. 2010 var forwarden en del av det Chicago-lag som vann Stanley Cup efter att man finalbesegrat Philadelphia Flyers med 4–2 i matcher.