Det blir ingen återkomst för klubbikonen

Han har gjort flest matcher, mål och poäng i San Joses tröja och ses som klubbens största ikon någonsin. Tidigare under sommaren såg det mer eller mindre klart ut att Patrick Marleau skulle återvända till Sharks och avsluta karriären i klubben. Men så ser det av allt att döma inte ut att bli.

Efter en lång tystnad berättade hans agent Pat Brisson igår för Sportsnets Elliotte Friedman att det i nuläget inte finns någon "fit" mellan spelaren och laget. 39-åringen vill dock inte sluta spela hockey utan kommer nu leta andra alternativ.

Marleau har gjort 1657 matcher i NHL och är med det femma genom alla tider. Han är bara 110 matcher bakom Gordie Howe, som är etta på listan. Egentligen hade legendaren ett kontrakt även över kommande säsong, men det trejdades först från Toronto till Carolina och köptes sedan ut av Hurricanes.

Tidigare under sommaren ryktades även Los Angeles vara ett alternativ, då Marleau där skulle få återförenas med sin mångårige San Jose-coach Todd McLellan. Men inte heller det ser ut att leda till något konkret.



Med bara en vecka kvar tills dess att NHL-lagen börjar dra igång träningslägren är frågan om Patrick Marleau kommer få en till NHL-chans, eller om hans långa NHL-karriär kommer summeras utan att kanadensaren vann någon Stanley Cup-titel.

Checked in today with Pat Brisson, who represents Patrick Marleau. Brisson said the fit is not there at this time between Marleau and the Sharks. The winger very much wants to play, and will pursue other NHL opportunities.