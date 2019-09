"Han kommer att vinna sex Norris Trophys"

Stortalangen Miro Heiskanen gjorde succé under sin rookiesäsong i NHL. Nu höjs han till skyarna av den tidigare backkollegan Ben Lovejoy.

– Han är den perfekta backen för den moderna ishockeyn, säger Lovejoy i NHL Tonight.



Han har bara hunnit spela en säsong i NHL men Miro Heiskanen har redan gjort ett stort intryck på många i hockeyvärlden.

Den finske backen var en klart lysande stjärna i Dallas Stars under debutsäsongen och var den som gjorde näst flest poäng av rookiebackarna med 33 pinnar. Endast Rasmus Dahlin var bättre med sina 44 poäng. Den 20-årige finländaren gjorde dock flest mål av alla rookiebackar med tolv fullträffar.

Det var inte länge sedan som Heiskanen hyllades av lagkamraten Tyler Seguin som främst valde att hylla finländarens skridskoåkning.

– Hans skridskoåkning är på nästa nivå. Jag tränar med en hel del bra spelare på somrarna, spelare som Connor McDavid, och Miro är speciell på samma sätt, sade han då.



"Kommer vinna sex Norris Trophys"

Någon annan som också spelade med 20-åringen under fjolåret var Ben Lovejoy. Han avslutade nyligen sin spelarkarriär efter att ha åkt ut ur Stanley Cup-slutspelet med Dallas Stars. Under veckan gästade han NHL Tonight och valde då att stämma in i hyllningskören.

– Miro Heiskanen kommer att vinna sex Norris Trophys. Han är olik någon annan spelare som jag har sett. Han spelar som Nicklas Lidström men kan också åka skridskor lika bra som Connor McDavid. Miro är så lugn och samlad men samtidigt väldigt snabb. Du har svårt att märka honom ute på isen och sen han har flugit förbi, säger han i sändning.

Trots att de bara spelade 33 matcher tillsammans så gjorde Heiskanen alltså ett väldigt stort intryck på Lovejoy. Han tror att finländaren kommer att dominera i NHL under flera år framöver.

– Han är den perfekta backen för den moderna ishockeyn som spelas i NHL. Det var så roligt att se honom ute på isen, säger Lovejoy.



17:e bäst i NHL

Den tidigare NHL-backen och trefaldige Stanley Cup-vinnaren Ken Daneyko sitter bredvid och instämmer i hyllningarna.

– Heiskanen kan se spelet på ett väldigt bra sätt vilket märks när man tittar på honom. Jag skulle jämföra honom med Scott Niedermayer för de båda flyter fram på isen. Han gör allt bra och gör alltid ett stort avtryck på varje match han spelar. Han står alltid i rätt position och gör alla de här små subtila grejerna ute på isen som läggs ihop till en perfekt helhet. På så sätt är han väldigt lik Nicklas Lidström, säger Daneyko som själv har spelat 1,458 NHL-matcher.

Miro Heiskanen draftades trea i draften 2017, endast bakom Nico Hischier och Nolan Patrick. Under sitt första år i världens bästa liga snittade han över 23 minuters speltid och var en stor anledning till Dallas Stars framgångar. Han snuvades dock på en nominering till Calder Trophy som en av ligans bästa rookies.

När NHL Networks årliga ranking av de 20 bästa backarna i ligan presenterades hamnade 20-åringen på 17:e plats. Rasmus Dahlin, som nominerades till Calder Trophy framför Heiskanen, var utanför listan.

Nästa säsong tros Miro Heiskanen kunna ta ännu större kliv i sin utveckling och kunna klättra ännu högre på listan över NHL:s bästa backar.