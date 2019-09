Kontroversiella NHL-experten petas

Det är väl möjligen Don Cherry som kan konkurrera med Pierre McGuire när det handlar om att gå genom rutan. Men precis som Cherry har McGuire fått vänja sig vid att få sin expert-stil ifrågasatt. Märkliga utspel kombineras ofta med en attityd som många anser vara åt besserwisser-hållet.

Kanske är det därför NBC nu petas expert-legendaren McGuire från sitt huvudteam. Det är The Athletics Rick Carpiniello som skriver at McGuire kommer ersättas av den gamle stormålvakten Brian Boucher i NBC:s huvudteam.

Den karismatiske experten kommer fortsätta jobba för kanalen, men inte i deras första-lag.

Pierre McGuire hamnade under säsongen bland annat i blåsväder efter en sändning med Kendall Coyne Schofield som expertkollega.

Per impeccable source, Pierre McGuire has been removed from NBC Sports' No. 1 hockey team, to be replaced by Brian Boucher.