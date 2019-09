Två av lagen som av de allra flesta spås hålla till i den absoluta toppen av Hockeyettan under säsongen och aspirera på kvalserieplatser brakade samman på onsdagskvällen. Det slutade med 2-0-seger för Mariestad borta mot Huddinge.



Jag har under augusti gjort ett ganska stort jobb med att betygsätta alla lag- och lagdelar i Hockeyettan till en fashionabel bilaga (bibel om ni så vill) som kommer ut om några veckor i regi av landets största publikation. Det är knappast att spoila särskilt mycket att redan nu nämna att Huddinge och Mariestad tillhör den samling av gäng som får högst betyg i hela ligan i den sammanställningen. Det torde vara ganska uppenbart med tanke på trupperna.



Spännande då att se de båda gå i klinch med varandra i en träningsmatch med bara en och en halv vecka kvar till skarpt läge. Seriepremiär.



En sådan match var precis vad onsdagskvällen erbjöd i Björkängshallen och det samlade intrycket av fighten är att Mariestad kändes mer gedigna. Som att de gnuggat in betydligt mer av tydliga linjer och grundspel att bara luta sig mot och köra.



Huddinge, som den här aftonen ställde upp utan Rasmus Dahlberg Karlsson, Björn Jonason och Adam Hansen (som fanns med på uppvärmningen, men inte stod med i laguppställningen), är ett förbannat skickligt lag. Det vet alla redan. Men att döma av det som visades upp igår börjar de redan skaffa sig lite dåliga vanor.



”Vi bjöd på den här” skojade Victor Andersson med Bois-tränaren Andreas Appelgren (båda har ju nyligen varit knutna till Södertälje) i spelargången efteråt. Men bjudningar av typen överambition kan bli kostsamt.



Med tanke på vilka spelare man har i truppen är det kanske inte så konstigt att det konstant söks kreativa lösningar och avgörande passningar. Men den där ”ett pass för mycket”-taktiken som Huddinge begagnade sig av igår kommer inte hålla i långa loppet. Hur kul det än är att spela snyggt och göra det lilla extra måste Mikael Österblom tuta i sina killar att det faktiskt finns en poäng i att knäppa pucken på mål (och att det även kan vara bra att någon står där och skymmer) och att det faktiskt kan vara rätt lyckat att gå rakt på kassen istället för att passa sig hela vägen in till mållinjen.



Visst kan det vara kul att titta på (eller nej, att se ett lag passa runt i två minuters powerplay i väntan på det bästa läget är faktiskt inte så kul), men det är inte särskilt effektivt. Det är med tanke på manskapet man har kanske den hockeyn Huddinge ska spela, men då riskerar säsongen att bli kortare än nödvändigt.



För rent krasst, i grundserien kommer laget kunna överarbeta och finlira och ändå vinna matcherna med 5, 6, 7, 8-0 utan att förta sig. Det är det jag menar med tveksamma vanor. Det kan skapa falsk trygghet som mynnar ut i en kalldusch och brutalt uppvaknande. För när motståndet sedan blir bättre, då kommer den typen av spel inte att få samma utdelning.



Som mot Mariestad.



Det blev 0-2 i Björkängshallen.



* * *



Sedan ska förstås mycket av den där Huddinge-nollan tillskrivas Tobias Sandberg. Mariestad-keepern spelade alldeles bländande igår och tycks ha tagit vid där han slutade förra säsongen. Han är följsam, snabb och tät och tar det han ska ta plus mycket, mycket mer. Utan körtelfeber i kroppen kan det bli väldigt, väldigt kul i vinter.



Men som helhet, sett över 60 minuter mer eller mindre engagerad träningshockey såg Andreas Appelgrens Mariestad ut som ett mer robust och fungerande lag. De kladdade mindre med pucken, hade betydligt mer raka linjer i spelet och tycktes över huvud taget ha ganska bra koll på vad de skulle göra.



När serien väl har kommit igång och spelet har satt sig ordentligt kan det att döma av det som visades upp i Björkängshallen bli riktigt bra. Att spetskompetensen finns i laget är förstås ingen nyhet, det räcker med att läsa laguppställningen för att komma fram till den saken, men om laget lyckas bygga upp ett spel där fyra kedjor kuggar i och pucken snabbt kommer till kassen. Då kan de bli riktigt tunga och jobbiga att möta. Tendenserna fanns i segern mot Huddinge även om det så klart var långt från fulländat.



Sen måste man förstås älska en destroyer-kedja som den ledningen har petat ihop med de envetna bröderna Filip Engqvist och Linus Engqvist tillsammans med betongsuggan Simon Eriksson. Till och med sargen får väl ont när de är på isen.



* * *



Natten mellan tisdag och onsdag släppte jag och maestro Skoglund ett nytt podcast-avsnitt (#119 In i dimman) där vi jublar över beslutet att förändra Hockeyettan-finalen till något som i alla fall betyder något, men funderar samtidigt över baksidan med det nya upplägget.





Det blir också snack om ligans jakt på ny mediepartner, Lützens dimma i Skandiamäklarna Center, Patrik Klüfts nya position i Hudiksvall, en Hockeyettan-lirare på väg till NHL och Östersunds fullständiga impotens.





Dessutom naturligtvis funderingar kring att Mörrum sparkat sin huvudtränare redan innan augusti blivit september, spelare som förnekats kontrakt efter sina hockeyallsvenska tryouts och en profil som kan komma att lyfta Vallentuna.





För att inte tala om att vi lyfter ett gäng lyssnarfrågor. Bland väldigt mycket annat.





Ni hör podden via iTunes, Acast, i andra lämpliga poddappar (sök ”Mjörnbergs Trashtalk”) eller här: http://www.mjornberg.se/2019/09/03/119-in-i-dimman/