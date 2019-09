Supertalangen briljerade – när Frölunda studsade tillbaka

Faktum är att det bara blev svenska målskyttar i matchen mellan Graz 99ers och Frölunda Indians.

Göteborgarnas stjärnvärvningen Johan Sundström satte 1-0-målet i den första perioden innan Joakim Hillding kvitterade för Graz. Hillding var en av de ledande spelarna i det Oskarshamn som tog klivet upp till SHL i fjol men spelar nu i den österrikiska klubben.

I den andra perioden klev Mr. Frölunda, Joel Lundqvist, fram och satte både 2-1 och senare även 3-1. Han såg då ut att bli den stora rubrikmakaren men inte innan en viss 17-årig stortalang gjorde sitt.

🚨! Welcome to the CHL, Lucas Raymond! 🚀🚀🚀 #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/l5NMCyUk0J

Direkt i den tredje periodens inledningen satte Lucas Raymond sitt första mål för kvällen. Drygt tio minuter senare var han i farten igen och fastställde slutresultatet 5-1.

Lucas Raymond gjorde därmed sina första mål i CHL. Forwarden, född 2002, tippas gå väldigt högt i nästa års draft och gjorde två mål på tio SHL-matcher för Frölunda förra året. Om han kan fortsätta producera på liknande sätt i Frölundas A-lag så kommer tränaren Roger Rönnberg att få det svårt när han ska ta ut sin bästa forwardsuppsättning.

Frölunda låg risigt till inför den tredje CHL-matchen då man huserade på den fjärde och sista platsen i gruppen med endast en inplockad poäng. Efter kvällens seger klättrar laget en placering men har fortfarande en poäng upp till slutspelsplats.

Graz: Joakim Hillding.

Frölunda: Joel Lundqvist 2, Lucas Raymond 2, Johan Sundström.

🚨! Lucas Raymond gets his second of the period! @frolunda_hc now lead 5-1!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/J2KUZpiAyG