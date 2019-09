Foppa, Sudden och Pebben - här är alla svenska "Alumnis" i NHL 20

Till NHL 20 som släpps till allmänheten 13 september (10 september om du köper en dyrare utgåva) har de tagit det ännu ett steg längre. Via sin officiella Twitter har EA Sports nu släppt alla namn på spelare som kommer få specialkort under säsongens gång. Och vi hittar en hel del svenskar, både väntade och förvånande, bland namnen. Forsberg, Sundin, Lidström och Salming var ganska väntade - men kanske inte Tommy Söderström, Douglas Murray och Per-Johan Axelsson.

Hela svensklistan:

Anders Hedberg

Bob Nystrom

Börje Salming

Douglas Murray

Fredrik Modin

Fredrik Olausson

Johan Garpenlöv

Johan Hedberg

Kenta Nilsson

Magnus Arvedson

Markus Näslund

Mats Sundin

Mikael Andersson

Mikael Samuelsson

Nicklas Lidström

Nils Ekman

Per-Johan Axelsson

Peter Forsberg

Thomas Steen

Tommy Albelin

Tommy Söderström

Och hela listan från EA Sports:

The full list of ALUMNI Players available in #NHL20 pic.twitter.com/Q57lxFsnwx