KLART: Legendaren klar för fortsättning i San Jose

Gubben ger sig inte.

Trots att Joe Thornton hunnit fylla 40 år i sommar ser han inte slutet på hockeykarriären ännu.

Under fredagseftermiddagen meddelade San Jose Sharks att centern skrivit på ett nytt ettårskontrakt med klubben.

– Ord kan inte beskriva vad Joe har betytt för den här klubben sedan han kom till San Jose 2015, säger klubbens general manager Doug Wilson i ett pressmeddelande.

– Hans ledarskap och engagemang för organsiationen och lagkamraterna är inspirerande. Han har den sällsynta förmågan att göra spelarna runt sig bättre och vi ser framemot att se honom tillbaka i Sharks-dräkten.



Thornton har varit unrestricted free agent, vilket gett honom möjligheten att förhandla med samtliga 31 NHL-klubbar, men valde i slutändan att stanna i San Jose, precis som tidigare år.

Amerikanen kom till Sharks via en trejd från Boston i december 2005, vilket innebär att nästa säsong blir Thorntons 15:e i Sharks organisation.

Den gångna säsongen stod Thornton för 51 poäng (16+35) på 73 matcher för Sharks.

Sharks själva har inte släppt någon information kring de ekonomiska detaljerna för Thorntons nya kontrakt, men enligt The Athletics Kevin Kurz kommer 40-åringen ha två miljoner dollar i lönetaksträff den kommande säsongen. Det är mer än en halvering av den lön han hade ifjol, då han tjänade fem miljoner dollar.

THE LEGEND CONTINUES! Joe Thornton is back on a one-year contract.



