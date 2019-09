Klart: Storsatsning på SDHL - de sänder

I ett pressmeddelande på SDHL:s hemsida skriver de att C More och Sportkanalen kommer visa 192 matcher per säsong. Finalspelet, samt ungefär 25 matcher utöver det, kommer sändas på Sveriges Television. Samtliga matcher kommer TV-produceras.

– Det känns jättebra att vi skrivit avtal med de största mediahusen i Sverige! Både SVT och C More kommer bidra till att våra fans kan se samtliga matcher under den kommande säsongen, säger SDHL:s kommersiella chef Angelica Lindeberg.

- Vi är både stolta och glada över att vi får vara med i detta historiska ögonblick, säger hon också.