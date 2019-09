Lånades ut i måndags – i kväll sänkte han Leksand

Det var nästan så att det var menat att hända.

I måndags meddelade Leksand att man lånade ut sin forwardstalang Marcus Karlberg till AIK för att ge honom viktig speltid i sin jakt på en plats i Tomas Monténs JVM-trupp. I kväll ställdes de båda lagen mot varandra när lagen spelade sin första match i Skoda Trophy i Södertälje.

Med en 2–1-ledning inför den tredje perioden klev så Karlberg in i handlingarna på allvar. I spel fem mot tre kunde 19-åringen pricka in 3–1-pucken bakom Axel Brage, som så sent som förra helgen var Karlbergs lagkamrat. Leksand skapade sedan lite nerv i matchen genom en reducering signerad Thomas Valkvæ Olsen med drygt tre minuter kvar.

AVGJORDE I TOM KASSE

Roger Melin valde kort därefter att plocka ut Axel Brage för att spela med en extra anfallare, dock utan resultat. I stället kunde, just det, Marcus Karlberg pricka in sitt andra mål för kvällen och således stänga matchen.

Karlberg spelade i AIK:s tredjekedja med Henrik Rommel och Oscar Nord i sin debutmatch för Solnalaget. Turneringen i Södertälje fortsätter i morgon, då AIK ställs mot Brynäs klockan 13, medan Leksand får chans till revansch mot värdarna Södertälje klockan 17.

LEKSAND – AIK 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

Leksand: August Berg, Thomas Valkvæ Olsen

AIK: Marcus Karlberg (2), Kim Tallberg, Sebastian Falk