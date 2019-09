Luleå fick sin revansch – till slut

Luleå förlorade något oväntat CHL-premiären mot Augsburg förra veckan. När lagen möttes under fredagskvällen var det således ett revanschsuget Luleå som äntrade isen på Curt-Frenzel-Stadion denna fredagskväll.

17-årige talangen Noel Gunler satte tonen direkt i matchöppningen när han fri med Markus Keller i Augsburg-målet distinkt kunde pricka in 1–0-pucken till norrbottningarna. Efter att Matt Fraser kvitterat matchen i den första perioden kunde gästerna göra ett litet ryck under två lyckosamma minuter under inledningen av den andra perioden.

Augsburg tog sig återigen in i matchen genom ett mål signerat David Stieler, men Robin Kovács såg till så att Luleå kunde gå till den andra periodvilan med en tvåmålsledning.

SENA KVITTERINGEN VIDEOGRANSKADES

Hemmalaget fick in ytterligare en reducering i mitten av den tredje perioden när Fraser kunde pricka in sitt andra mål för kvällen. Luleå såg sedan ut att kunna hålla undan och ta samtliga tre poäng, men med bara 39 sekunder kvar kunde Drew LeBlanc kvittera Luleås ledning. Målet videogranskades för målvaktsinterference, men efter en kortare överläggning valde domarna att godkänna målet.

I förlängningen lyckades dock Luleå dra det längsta strået. 3:33 in i övertiden kunde Petter Emanuelsson överlista Keller i Augsburg-kassen och således skjuta extrapoängen till norrbottningarna.

I och med seger toppar Luleå grupp C efter tre spelade matcher, en poäng före Augsburg.

Närmast väntar en bortamatch mot gruppjumbon Liberec på söndag.

AUGSBURG – LULEÅ 4–5 EFTER FÖRLÄNGNING (1–1,1–3, 2–0, 0–1)

Augsburg: Matt Fraser (2), David Stieler, Drew LeBlanc

Luleå: Noel Gunler, Arttu Ilomäki, Jonas Berglund, Robin Kovács, Petter Emanuelsson