Recension - så bra är SHL:s huvudsponsor Betsson

I januari i år kom den för många efterlängtade spelbolagslicensen till Sverige. Den innebar att utländska spelbolag fick tillåtelse att annonsera och verka inom Sveriges gränser. Men redan innan 2019 började Betsson-gruppen sponsra SHL med sitt varumärke Nordicbet. Sen förra säsongen är det istället flagskeppet Betsson som är officiell huvudsponsor till ligan. Men hur bra är spelbolaget?



Historik



Betsson är ett svenskt bolag i grunden och startades redan 2001, och var ett av de första spelbolag som erbjöd liveodds. De fick spellicens i Storbritannien 2002, men är numer Malta-baserade.





Sajten



Betssons moderna och fräscha sajt är lättnavigerad och uppdateras ständigt. Spel i bokstavsordning gör att det stora utbudet ändå blir greppbart. Det är givetvis fokus på mobilen då de flesta spel läggs i en smartphone nuförtiden. Allt känns snyggt och logiskt upplagt för att man så snabbt och lätt som möjligt ska kunna lägga sina spel.





Utbudet



Utbudet är brett med odds, poker, liveodds, bingo, livecasino och "vanligt" casino. Dessutom finns det roliga skraplotter på sidan. Plus att de rankas högt på listor över Sveriges bästa casinon. Utbudet på sport skulle kunna vara lite djupare, men oddsen är oftast höga – särskilt på hockey, där de hävdar sig ha högst odds på SHL (i genomsnitt). Ska du betta på hockey är Betsson ett av de bästa bolagen i branschen.





Generös bonus



Sen januari får spelbolagen i Sverige endast erbjuda en bonus per ny spelare. Men Betssons insättningsbonus är generös. För sport kan du hämta upp till 1000 kronor i välkomstbonus, och för casino får du 3500 kronor och 100 cashspinn.





Exklusiva kunderbjudanden



Det finns spel och bonusar som passar alla och som kund får du ibland exklusiva erbjudanden och bonuskoder på sajten eller via mail.



Insättning, uttag och inloggning

Det går att sätta in pengar via Trustly, Neteller, Skrill, Mastercard, Visa, Paysafecard, Swish, Zimpler eller via vanligt bankkonto. Även uttagen fungerar med dessa tjänster. Du loggar smidigast in via ditt BankID – men det går även att använda dig av e-post och lösenord som du reggade dig med.





Kundservice



Betssons kundservice går att nå dygnet runt via mail eller telefon men man har även en livechat på sidan. Svenskspråkig support finns.





Sammanfattning



Trots en del brister i utbud på vissa oddsmarknader är Betsson att lita på vad gäller spel på hockeymarknader. Funkar finfint, särskilt i mobilen – det går snabbt att hitta rätt spel och att lägga det. Välkomstbonusen är hög, supporten bra och det finns ofta bra och roliga kampanjer med bra priser i potten.



Åldersgräns 18 år för spel online. Spelar du för mycket – ring Stödlinjen på 020-81 91 00.