Tar han över efter Sedin? "Skulle vara redo"

– Jag skulle vara redo för nästa steg, säger han till TSN.

Markus Näslund var lagkapten 2000 till 2008. Sen var Roberto Luongo lagkapten åren 2008-2010, trots att han var målvakt. Då spelade Canucks utan någon med ett "C" på bröstet eftersom målvakter inte får ha det. Sen tog Henrik Sedin över och hade lagkaptensrollen tills dess att han lade av med ishockey för ett drygt år sedan.

Förra säsongen spelade Vancouver utan lagkapten, men om de tillsätter en sådan till kommande säsong lär Bo Horvat ligga bra till. 24-åringen själv är sugen på jobbet.

– Jag skulle vara redo för nästa steg. Det skulle inte förändra vem jag är eller vilken typ av spelare jag vill bli. Jag skulle bara försöka vara den bästa ledaren jag kan vara, säger han enligt TSN.

Horvat gjorde 61 poäng i NHL förra säsongen och var med det näst bäst i laget, efter Elias Pettersson som gjorde 66. Han har en lönetaksträff på 5,5 miljoner dollar till sommaren 2024.

– Det skulle vara en otrolig ära att få bära ett C, eller någon bokstav över huvud taget egentligen.

