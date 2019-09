"Tycker det är en guldsituation"

Marcus Karlberg får vänta på SHL-chansen. Häromdagen kom beskedet att Leksandstalangen lånas ut till AIK i Hockeyallsvenskan - ett beslut han är nöjd med.

– Det var verkligen en sak jag tänkte på då det blev klart, att vad coolt det ska bli att komma in här och spela för fansen, säger han till hockeysverige.se.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var tänkt att Marcus Karlberg skulle bli ett av Leksands utropstecken i den här säsongens SHL. Men i dagarna tog allt en snabb vändning då 19-åriga juniorlandslagsmannen blev utlånad till AIK i Hockeyallsvenskan. Sin första match med nya klubben kommer han spela under fredagen. För motståndet står Leksand.

- Jag, min agent (Marcus Isaksson), ”Tjomme” (Thomas Johansson), allihop tycker att jag är en spelare som måste ha mycket istid för utvecklas men även spela i offensiva situationer, berättar Marcus Karlberg då hockeysverige.se träffar honom vid hans nya hemmarink, Hovet i Stockholm.

- Leksand har värvat så pass bra spelare samtidigt som det är ett väldigt viktigt år att hänga kvar. Då kan det vara en bättre miljö för mig att komma hit och spela många minuter. Jag tycker att det är ett bra beslut som alla är nöjda med.



19-åringen från Åkerö i Leksand ser det inte heller som något nedköp att spela kvar i Hockeyallsvenskan under ytterligare en säsong.

- Nej, Hockeyallsvenskan är en jättebra liga, vilket vi inte minst såg förra säsongen. Nästan varje år är det dessutom ett lag från Hockeyallsvenskan som slår ut ett SHL-lag. Här fanns möjligheten för mig att få spela mer så jag tycker att det är en guldsituation.



Känner du inte någon besvikelse över att inte få hänga med Leksand upp till SHL?

- Nej, nej… Jag ser bara positivt på det här. Det ska bara bli kul att få spela i AIK som dessutom är en så pass bra förening.

"Gubblaget" Leksand

Marcus Karlberg är också imponerad över det lagbygge Leksand har satt ihop inför återkomsten till SHL.

- Leksandshjärtat kommer aldrig sluta slå och det är väldigt häftigt med spelarna värvats dit. Det är toppspelare på internationell nivå som tagits in. Jag hoppas verkligen vi kommer hålla

oss kvar i SHL.

- Jag tycker också att det märkts på träningarna att nivån höjts. Det är mycket högre fart än vad vi hade förra säsongen och bättre kvalité i allting. Det kommer av sig själv då spelarna är så pass skickliga. Samtidigt har det varit en väldigt bra för mig att fått vara med och träna där på försäsongen.



Många säger att Leksand är ett gubblag…

- (Skratt) Jag tror Leksand har SHL:s äldsta lag den här säsongen så vi får väl säga det.

Nu väntar alltså en säsong med AIK, en klubb som han alltid haft höga tankar om.

- Man har alltid kommit hit som bortalag med en jäkla dålig känsla i magen. Att komma hit och spela på ett fullsatt Hovet där AIK-fansen står och skriker är absolut inte kul.

AIK:s fans är ganska krävande också. Om det inte går bra kommer du och laget få höra det.

- Så är det, vilket jag är ganska van vid. Leksandsfansen är likadana. Dom är grymma men kräver mycket, vilket jag också tycker att dom ska göra. Både AIK och Leksand är dessutom lag som ska vinna mycket.



Hur var det att komma in här på Hovet förra säsongen som motståndare och spela mot AIK?

- När vi mötte AIK i playoff var jag nervös. Man spelar sämre då dom har det trycket från fansen.

- Vi lyckades hålla tillbaka AIK och vinna ändå eftersom vi hade ett bra försvar och en målvakt (Axel Brage) som stod på huvudet och räddade puckarna. Den energi som AIK hade och fansen skapade det är nog svårt att överträffa.

- Det är även SHL nivå på allt runtomkring här. Faciliteterna är grymma. Fansen och Hovet i sig är också grymt bra.

Debuterar för AIK - mot Leksand

Marcus Karlberg var förra säsongen med och spelade bort sin nya klubb från chanserna att spela i SHL kommande säsong, men det har han så här långt talat ganska tyst om i omklädningsrummet.

- Det är en ganska vanlig grej att folk byter till lag som man mött tidigare, så det är inget jag tänker på. Dessutom är det inte många spelare kvar från det laget vi slog ut.

- Jag och ”Porse” (Johan Porsberger) har inte sagt något om det i omklädningsrummet. Det kanske inte passar så bra att göra det heller, säger Karlberg med ett leende.

- Det är också skönt att ha någon här (Porsberger) som jag kände redan innan jag kom hit. Då är det lättare att komma in i gruppen när han redan känner dom, vilket är en fördel och väldigt skönt.

Första matchen i AIK-tröjan för Marcus Karlberg blir alltså mot Leksand.

- Det måste vara väldigt sällsynt att en som spelat hela livet i en förening, att då för första gången på annat håll får möta Leksand som är det enda lag spelat för. Det kommer att bli speciellt men väldigt kul också.



Kommer det vara en speciell jargong mellan dig och några av spelarna i Leksand?

- Det kommer säkert ropas lite här och var, men det är nog mest på skoj. Jag är grymt bra kompis med alla i det laget också så det ska bara bli kul att spela.



Vem tror du kommer vara på dig mest av deras spelare?

- (Skratt) August Berg. Jag och han kommer nog gnaga en del på varandra.





"Sjukt lärorik säsong"

Marcus Karlberg fick vara med om en väldigt speciell säsong i Leksand som började i moll, fortsatte med tränarbyten för att avslutas i dur.

- Det var en sjukt lärorik säsong och mitt första senior-år. Omgångarna innan jul var lite av en anpassningsperiod för mig. Det var nytt med vuxenhockey och allt vad det innebär.

- Efter jul höjde jag mig samtidigt som laget höjde sig och spelade bättre. Min bästa tid var också efter jul och i slutspelt.



Vad var det som hände med Leksand efter det att Roger Melin och Christer Olsson klev in som coacher tillsammans med Jens Nielsen och Jonas Levén?

- Roger tryckte inte på så mycket saker i spelet. Innan var vi många som hela tiden gick runt med en dålig känsla i magen över att vi förlorade så mycket. Han kom in med ett lugn och fick alla att må bra i den situation vi ändå var i.

- Då höjdes våra självförtroenden och i takt med det spelade alla bättre. Dom gånger man spelar som bäst är också då man har bäst självförtroende på isen. Det blev verkligen ett lyft när dom kom in och det bar verkligen frukt till slut.

Roger Melin gjorde Leksand till ett självspelande piano.



Släppte ni alla förväntningar som var på er?

- Ja, så var det verkligen. Vi hade inga krav på oss att gå till slutspel eftersom vi hade förlorat så pass mycket. Klart att Leksand alltid har krav på sig, men vi inom gruppen sa att bara vi spelar bra kommer fansen tillbaka och vi kommer tycka det är kul att spela igen.

- Vi hade också jäkligt kul. Då började vi också vinna och sedan blev det som det blev.



Vad var skillnaden på Leksand och Mora när det kom till kvalet?

- Det var samma där. Vi kände inte att vi måste slå ut Mora eller försvara något. Vi fortsatte rida på den våg vi red på under serien och slutspelsserien samtidigt som vi hade väldigt kul.

- Vi visste också att när vi spelar som bäst var vi väldigt bra. Är du dessutom ett SHL-lag i ett kval så har du också press på dig och blir nervös.

- Mora spelade dock väldigt bra, men Brage gjorde nog sina livs matcher i den här bäst av sju serien samtidigt som många i laget prickade formtoppen. Det var många faktorer som spelade in. Oavsett vad vi gjorde så flöt allting på och vi hade ett bra ”stäm” i gruppen. Den sköna känslan fortsatte och till slut kändes som att inget annat lag kunde slå oss.

Kan plockas hem av Leksand



Gör du gärna om samma resa den här säsongen med AIK?

- Absolut, absolut… Det är vad jag siktar på den här säsongen.

Så här får vi vänja oss vid att se Marcus Karlberg.



Vad krävs det om AIK ska klara det?

- Egentligen det som visat sig krävas alla år i kvalet, allt handlar om att ha en jäkla stämning i gruppen och få alla att må bra eftersom det är då man presterar på topp och känner ingen anspänning.



Känns det som att AIK är ett lag som mår bra?

- Absolut. Det är grymt sköna killar i laget samtidigt som det är ett ungt lag. Alla är hungriga, tränar hårt och jag ser absolut att vi ska kunna lyckas med något stort den här säsongen.



Vad är sagt när det gäller utlåningen till AIK?

- Att jag ska fokusera på att spela i AIK den här säsongen. Skulle Leksand råka ut för många skador under en längre period är det sagt att dom kan plocka hem mig.

- Om det skulle bli så tar jag det då. Nu är jag fullt inställd på AIK i varje match.



Om jag säger att AIK vinner mot Leksand med 2-1 och du avgör matchen med ett snyggt mål bakom Axel Brage, tar du det då?

- Ja, det gör jag absolut, avslutar Marcus Karlberg med ett leende.