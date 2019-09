Draftettan målskytt direkt – matchades med svensken

NHL-klubbarnas rookieläger har dragit i gång i dagarna – med 42 svenskar på plats i Nordamerika. I natt spelades det matcher med svenskt intresse. Framför allt då när Buffalo Sabres tog sig an New Jersey Devils i Harbourcenter hemma i Buffalo.

Hos gästerna spelade draftettan Jack Hughes sin första match och lämnade isen som målskytt. Detta efter att ha matchats tillsammans med Jesper Boqvist, som också gjorde ett mål i matchen.

– Han är en riktigt bra spelare med mycket skicklighet. Det var precis som jag trodde att han skulle vara, så det är kul att spela med honom, säger Hughes till Devils webbsida om Boqvist.

We could get used to this. pic.twitter.com/E3PLkBJxFT