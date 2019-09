Nu är mästarna igång igen

De inledde årets CHL-säsong svagt men nu har mästarmaskinen tuggat igång igen.

Dubbla hemmaförluster, 5-6 mot Graz och 2-3 mot Mountfield, gjorde att Frölunda låg sist i sin grupp. Nu har de regerande mästarna vänt på steken.

Först klara 5-1 mot Graz i torsdags och under lördagen blev det ny seger för Göteborgarna.

Matchen mot Mountfield fullkomligt exploderade i den första perioden. Efter tre minuter hade Max Friberg hittat nät och fem minuter senare var poängkungen Ryan Lasch i farten. Målkavalkaden fortsatte och när "Hesa Fredrik" ljöd för slutet av den första perioden stod det 3-2 till Frölunda.

SHL-laget inledde matchen väldigt starkt men tappade spelet i delar av den andra perioden men lyckades behålla sin ledning. Norrmannen Mats Rosseli Olsen satte matchvinnande 4-2 i inledningen av den tredje perioden och därefter hade Frölunda kontroll på matchen.

Mountfield reducerade visserligen i slutet efter att ha tagit ut målvakten men Frölundas ledning var aldrig riktigt hotad i den tredje perioden.

De regerande mästarna klättrar nu och leder gruppen efter fyra spelade matcher, Cardiff och Graz har dock en match mindre spelad i nuläget.

Mountfield: Mislav Rosandic, Radovan Pavlik, Radek Smolenak.

Frölunda: Max Friberg, Ryan Lasch, Julius Bergman, Mats Rosseli Olsen.

