"Responsen har varit riktigt positiv"

Stig "Stickan" Kenne satte i höstas ihop sitt livsverk. Två stora böcker med titeln ”Den svenska hockeyadeln” som innehåller bilder och texter från "Stickans” liv som hockeyfotograf under 45 år. Nu berättar han om reaktionerna som han har fått efter att ha gett ut böckerna.

– Han sa att det var den bästa bok han sett – det känns som alla är positiva, säger Kenne till hockeysverige.se.

HÄGERSTEN/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

I november kunde ni läsa här på hockeysverige.se om klassiska fotografen Stig ”Stickan” Kennes. Han tog avsked från sitt jobb som hockeyfotograf med att ge ut två näst intill magiska böcker fyllda med hans bilder.



En som såg fram emot att få böckerna i sin hand var en av världens bästa hockeyspelare genom tiderna, Mats Sundin.

– ”Stickan” var en institution när jag var professionell, med i landslaget eller elitserien som det hette på den tiden. Det var ett ansikte vi spelare kände igen och som alltid gjorde ett fantastiskt bra jobb. Han gjorde det dessutom till något extra. Det var oftast vid lagfotograferingen som jag träffade ”Stickan”, men även runt om i hallarna. Han var en del av hockeyfamiljen och gjorde ett kanonjobb.

– Jag såg fram emot fotograferingarna eftersom ”Stickan” gjorde det till ett roligt tillfälle, något som annars killarna kan tycka är lite tråkigt eftersom killarna ska klättra på obekväma ställningar och så vidare. Han gjorde det till ett roligt event som vi spelare såg fram emot att få vara med om. Han förädlade konsten som fotograf.

"Inte någon har sagt något illa om boken"

Sundin ser också det historiska värdet i att Stig Kenne har samlat en stor del av sina bilder till en bokbox.

– Jag tycker att det är otroligt viktigt och något jag har saknat lite grann. Är det något som man är otroligt duktig på i Nordamerika är det att fläta samman hockeyns historia och nutid. Det behövs den här typen av verk och ”Stickans” fotosamling där man samlar spelare, lagdräkter, stämning, arenor från långt tillbaka i tiden till nutid är jätteviktigt. Jag ser verkligen fram emot att ha den här boken i bokhyllan hemma.

Kenne berättade också i intervjun om varför han nu valt att ge ut sina bilder i bokform.

– Det är så många hockeyintresserade och det är bara jag som har bilderna. Jag plåtade åt Hockeyligan i 35 år och eftersom klubbarna själva inte har så mycket material så ville jag köra fram en bok, men då ville jag också ha en stor bok.

Stig Kenne. Foto: Ronnie Rönnkvist



Nu skriver vi september 2019. Hockeysverige.se reste ut till hans kontor i Örnsberg i södra Stockholm, inte långt ifrån där ”Stickan” Kenne är uppväxt, för att lyssna hur gensvaret blev.

– Responsen har varit riktigt positiv. Bland annat var det en från Nyköping som ringde och talade in ett meddelande. Jag visste att han köpt mycket idrottsböcker och jag tänkte att nu blir det nog ett jädra liv, berättar ”Sticken” Kenne och fortsätter:

– Men han tackade mig för att jag gjort den här boken. Han sa också att det var den bästa bok han sett. Sådant är kul att få höra. Det känns som alla är positiva.

– Det är likadant med hockeyfolket, inte någon har sagt något illa om boken. Danne Lundström, en före detta ledare i Luleå, köpte boken igår. Han sa ”Det kommer ta två, tre månader att gå igenom boken”, skrattar Kenne.

Tackades av Tommy Boustedt

Vad var det roligaste i själva jobbet med boken?

– Alla bilder… Jag minns tillbaka på folk som är med på bilderna. Det blir lite flashbacks. Bland annat pratade jag men en av killarna idag, Lars-Göran Nilsson, som spelade i Färjestad, Djurgården och AIK på 1970-talet och en bit in på 80-talet. Det var väldigt kul att prata med honom, men även alla andra gamla lirare som hört av sig. Det blir för det mesta långa och trevliga samtal.



Hur har responsen varit från förbundshåll?

– Tommy Boustedt med flera har tackat mig för att jag gjort det här eftersom det är hockeyhistoria. Lasse Sandlin på Aftonbladet sa ”Det här är grymt, Stickan”.



När en bok kommer ut handlar det ofta om nyhetens behag, men när det gäller ”Den svenska hockeyadeln” är intresset fortfarande stort. Detta trots att det snart är ett år sedan den kom ut till försäljning.

– Ja, så är det. Fortfarande är det många som inte vetat om böckerna ”När kom den ut?”. Böckerna lever och det kommer aldrig vara någon som kan göra en sådan här bok eftersom det är mina bilder från 1970 fram till 2017. Bland annat är det runt 45 år mellan första och sista bilden med Tre Kronor.



Blir det några fler böcker?

– (Skratt) Nej, det blir det inte. Jag är för gammal, men du Ronnie kan väl ta över här efter mig. Jag har ett halvstort arkiv, avslutar ”Stickan” Kenne innan vi går in och tittar i hans arkiv som innehåller 10 000-tals hockeybilder.



Här kan du beställa boken:

Telefon 070-566 11 90 eller via länk: http://stimar.se/