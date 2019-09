Stanley Cup-hjälten skriver tryout-kontrakt

Devante Smith-Pelly spelade bara två säsonger i Washington Capitals men hann bli en publikfavorit under sin tid i huvudstaden.



När Capitals gick hela vägen och vann Stanley Cup 2018, för första gången i klubbens 44-åriga historia, var han en stark bidragande faktor till triumfen. Han satte sju mål i slutspelet, lika många som han gjorde i grundserien, varav tre kom i finalserien mot Vegas Golden Knights.

Hans viktigaste mål kom i den femte finalmatchen då han kvitterade till 3-3 halvvägs in i den tredje perioden. Washington vann senare matchen med 4-3 och tog därmed hem Stanley Cup-bucklan.

Förra säsongen var det dock andra bullar för kanadensaren. Han lyckades endast göra åtta poäng på 54 matcher i NHL och sattes därefter upp på waivers. Det var dock inget annat NHL-lag som gjorde anspråk på 27-åringen och han fick nöja sig med spel i AHL resten av säsongen förutom tre slutspelsmatcher för Washington under våren.

Efter det fick han inte vara kvar i huvudstaden och har sedan dess varit klubblös. Fram till nu.

Laget som tar chansen är Calgary Flames och skriver ett tryout-kontrakt med grovjobbaren. Forwarden kommer att delta i klubbens camp och efter det kommer det att fattas ett beslut om Smith-Pelly kommer att få fortsätta i klubben eller ej.

Calgary Flames presenterar samtidigt tre andra spelare som erbjuds tryout-kontrakt.

Tobias Rieder, 26, som floppade totalt i Edmonton Oilers förra året och gjorde inte ett enda mål under hela säsongen trots 67 spelade matcher.

Zac Rinaldo, 29, den tidigare Flyers-busen gjorde bara 23 NHL-matcher för Nashville Predators förra säsongen och stod för ett mål och totalt tre poäng i Preds.

Alexandre Grenier, 28, draftades i tredje rundan av Vancouver Canucks 2011 men har bara fått spela tre matcher i NHL efter det. Spenderade fjolåret i Montreal Canadiens AHL-lag Laval Rocket.



The following players will be attending #Flames camp on a PTO:

Devante Smith-Pelly (RW) - Tobias Rieder (RW/LW) - Zac Rinaldo (LW) - Alexandre Grenier (RW) pic.twitter.com/VlMQ4mzLWq