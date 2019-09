Förre supertalangen förlänger med Kings – skriver envägskontrakt

Jack Campbell var en av hockeyvärldens allra mest lovande målvakter för nio år sedan. Den då 18-årige burväktaren draftades som elfte spelare totalt av Dallas Stars i draften 2010 och hade under sitt draftår imponerat stort mellan USA:s stolpar i JVM i Saskatoon och Regina, trots att han var två år yngre än många i turneringen.

Omställningen till seniorhockeyn visade sig dock bli tuffare än väntat för Campbell, som även spelade JVM för USA i 2011 och 2012 års turneringar. Efter att bara ha spelat en NHL-match för Dallas under sina sex år i organisationen trejdades Campbell till Los Angeles sommaren 2016, i utbyte mot tidigare Örebro-backen Nick Ebert.

STORSPELADE I FÖRSTAMÅLVAKTENS FRÅNVARO

Campbell fick sparsamt med NHL-matcher under sina två första säsonger i Kings, men förra säsongen gavs han en rejäl chans att visa vad han går för i skadade Jonathan Quicks frånvaro.



27-åringen spelade 31 matcher för Kings och noterades för en räddningsprocent på stabila 92,8 procent under dessa matcher. Nu belönas Campbell för sina fina insatser under fjolårssäsongen. Sent under lördagskvällen meddelade Kings att parterna kommit överens om ett nytt tvåårigt envägskontrakt värt totalt 3,3 miljoner dollar.

Amerikanen hade ett år kvar på sitt kontrakt med Kings sedan tidigare, vilket innebär att det nya avtalet tar vid säsongen 2020/21. Det tidigare kontraktet innebar att han hade ett tvåvägskontrakt under första säsongen, medan han den kommande säsongen har ett envägskontrakt.