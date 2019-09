Uppgifter: Storsponsor går in och stöttar SDHL

De blåser positiva vindar kring svensk damishockey. Efter förra månadens infekterade konflikt med Svenska ishockeyförbundet, där spelarna i Damkronorna gick ut i strejk i protest mot de dåliga förutsättningarna i landslaget, har det kommit uppmuntrande nyheter sista tiden.

Så sent som i fredags meddelade SVT och C More att de gör en storsatsning på att sända matcher i SDHL. SVT Play ska sända en match i veckan medan C More kommer att sända 195 matcher under säsongen 2019/20.

I morgon förväntas ännu en positiv nyhet presenteras. Enligt Dagens Nyheter kommer SDHL nämligen att presentera en ny storsponsor på sin upptaktsträff i Stockholm. Tidningens uppgifter gör gällande att det handlar om DHL Paket som skjuter till ett sjusiffrigt belopp, minst en miljon kronor, till SDHL.

– Det är ingenting som jag kommenterar. Skulle sådana större nyheter ske går vi ut med det i form av en pressrelease, säger DHL Pakets marknadschef Mikael Stange till DN.

– På ett personligt plan kan jag dock tycka att det vore superkul om en stor aktör gick in i svensk damhockey och stöttade dem.

Även SDHL:s kommersiella marknadschef Angelica Lindeberg vill avvakta med att uttala sig.

SDHL har stått utan storsponsor tidigare sedan man tog över rättigheterna att marknadsföra ligan från Svenska ishockeyförbundet.