Backstjärnan sajnad och klar – skriver brokontrakt

Det kryllar med osajnade restricted free agents i NHL för tillfället. Ingen av forwardsstjärnorna Mitchell Marner, Brayden Point eller Mikko Rantanen har ännu skrivit på något nytt avtal inför den stundande säsongen.

På backsidan har Columbus 22-årige backess Zach Werenski varit ett av stjärnnamnen som gått kontraktslös under hela sommaren. Nu kan dock amerikanen strykas från listan, då han enligt The Athletics Aaron Portzline skrivit på ett treårigt brokontrakt värt totalt 15 miljoner dollar.

#CBJ have agreed to terms with RFA D Zach Werenski on a three-year, $15 million contract, as first reported by @KevinWeekes.



Deal should be official later today.