"De är ligans bästa målvakter"

På fredag är det äntligen nedsläpp i SDHL igen efter en lång sommar. Hockeysverige.se bestämde sig därför för att kolla med den tidigare Leksandsmålvakten Leon Reuterström vilka burväktare som han tror kommer att vara bäst under säsongen.

Det är inte många dagar kvar till första nedsläpp i SDHL säsongen 2019/20. Frågetecknen är, som kul är, många. Visst är Luleå storfavoriter till att vinna guldet. Jag tror inte heller många tror att Göteborg kommer ta sig till slutspel. Men visst finns det en kittling i att faktiskt vad som helst kan hända och att vi varje säsong får uppleva en eller ett par överraskningar eller oförutsedda händelser.



Målvaktssidan i SDHL ser som vanligt stark ut även om toppmålvakten Julia Åberg tagit ett tillfälligt(?) avbrott från målvaktsspelet och VM-målvakten Lovisa Selander håller till i USA. Det gör som bekant även talangfulle Emma Söderberg. Men inför säsongen, vem känns som ligans bästa målvakt?



Hockeysverige.se tog hjälp av den tidigare Leksandsmålvakten. Leon Reuterström för att ranka vilka som är ligans sex bästa målvakter. För er som inte känner till hockeyspelaren Leon Reuterström kan bero på att han tidigare hette Denise.

Den tidigare SDHL-målvakten Leon Reuterström tar ut ligans bästa burväktare.Foto: Ronnie Rönnkvist



6. Eveliina Suonpää, Linköping

– En finska som började förra säsongen ganska svagt men växte in i de mer och mer och verkade ha hittat sitt spel lagom till slutspelet. Kan hon ta vid där hon avslutade förra säsongen så blir hon att räkna med.



5. Klara Peslarova, Modo

– Peslarova är en målvakt som under sina säsonger i Sverige har mognat i sitt spel med sin lite annorlunda spelstil. En sevärd spelande målvakt. Hon gjorde en stark säsong för Modo i fjol och fortsätter hon i samma spår kan de bli en rolig säsong för Modo.



4. Minatsu Murase, Luleå

– Hon bildar den här säsongen Sveriges bästa målvaktspar par tillsammans med Sara Grahn. Minatsu gjorde comeback efter jul förra säsongen efter en graviditet och fick kliva in i hetluften direkt då AIK:s dåvarande etta Anna Amholt var skadad. Hon fick direkt då visa sin klass. Hon var innan graviditeten en svensk toppmålvakt. Nu återstår det att se vilken nivå hon fortsätter på.



3. Alba Gonzalo, HV71

– Spanjorska som kom till SDHL som ett oprövat kort, men som verkligen har växt in i rollen. Hon visade förra säsongen att hon är en målvakt med stora kvalitéer. Hon spelar med en hög jämn nivå som bidrog till många vinster för hennes HV71. Det ska bli intressant att se om hon kan växa ännu mer och med det ta sitt lag längre den här säsongen.



2. Meeri Räisänen, AIK

– Räisänen är en målvakt vi inte sett i SDHL tidigare, men som har tunga meriter från finska landslag, NWHL m.m. Och baserat på hennes tidigare meriter talar de för att hon blir en ny toppmålvakt i SDHL. Spännande att se vad hon kan åstadkomma i en ny miljö.



1. Sara Grahn, Luleå

– Hon kanske inte riktigt hittade sin absoluta topp förra säsongen, men är och förblir en målvakt av världsklass. Professionell, explosiv och disciplinerad i sitt spel. Dessutom får hon alla räddningar att se så enkla ut.



Några målvakter som var på uppgång men som tyvärr fick sina säsonger förstörda av skador förra säsongen lämnar ett litet frågetecken av vad man kan förvänta sig av dom detta år. Unga Anna Almholt och Agnes Åker är helt klart lovande om dom får en skadefri säsongen. Något som gäller även AIK:s nya målvakt Sabina Eriksson.

Den svenska målvaktstoppen har tyvärr tunnats ut då vi har tappat väldigt duktiga målvakter som valt att sluta för tidigt. Då tänker jag närmast på Julia Åberg, Maria Omberg och även tidigare Sarah Berglind som alla var landslagsaktuella.

Vi har även ett flertal jokrar i yngre svenska målvakter som kanske kan få sitt genombrott den här säsongen. Vi har med andra ord ett väldigt spännande och sevärt målvakts-år framför oss.