Efter jobbiga ljumskskadan – nu är Karlsson frisk

Erik Karlsson hämmades av en ljumskskada under stora delar av sin debutsäsong i San José Sharks. Backstjärnan opererades i början av sommaren och ska nu vara helt återställd.

– Det borde inte vara ett problem som dyker upp igen, säger svensken till The Athletic.



Svenske backstjärnan Erik Karlsson hade en lyckad första säsong i San José Sharks. 45 poäng var visserligen hans lägsta notering i NHL sedan 2011 (förutom lockoutsäsongen 2012/13). Han låg dock på ungefär samma poängsnitt som han har gjort i flera år. I slutspelet växlade han återigen upp och låg på nästan en poäng per match.

Det stora problemet var att Karlsson missade nästan 30 matcher av säsongen.

En ljumskskada besvärade den 29-årige smålänningen under den sista halvan av säsongen och han tvingades flera gånger till vila vilket höll honom från att nå sin absoluta toppform.

"Borde inte dyka upp igen"

I början av sommaren opererades svensken och rehabiliteringen har gått precis som planerat. Nu ska stjärnan vara helt återställd.

– Just nu så känns det som allt är som det ska vara igen. Det började kännas ganska bra tidigare än förväntat men jag tog fortfarande god tid på mig att läka skadan, precis som läkarna sagt, säger Karlsson i en lång intervju med The Athletic.

– Om jag hade opererats under säsongen hade jag förmodligen inte kunnat spela mer innan den tog slut. Nu känns det inte som att det kommer att påverka någonting framåt. Det borde inte vara ett problem som dyker upp igen.

Under sommaren skrev Erik Karlsson på en kontraktsförlängning med San José Sharks. Kontraktet sträcker sig över åtta år och svensken kommer att tjäna över 11 miljoner dollar per säsong. Något som gör honom till den bäst betalda backen i hela NHL.