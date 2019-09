Finländska stortalangen imponerar – siktar på NHL-spel

Svängarna har varit många kring Eeli Tolvanen sedan han draftades av Nashville i första rundan 2017.

Han gjorde succé i KHL med Jokerit som 18-åring, sköt 19 mål och 36 poäng vilket var överlägset bäst bland ligans juniorer. Finländaren var hela 24 poäng före tvåan i juniorpoängligan och var bland de 20 bästa målskyttarna i KHL.

Framgångarna ledde till både OS- och VM-spel för Finland där Tolvanen visade upp sig på nytt. Hans nio poäng under OS gav en delad andraplats i poängligan vilket även ledde till att han blev uttagen i mästerskapets All Star-lag.

Giftig målskytt – även i NHL?

Nashville Predators var därför väldigt angelägna om att få över stortalangen till USA men därefter har det inte blivit som förväntat.

Han var visserligen med i Finlands JVM-lag som vann guld men lämnade turneringen mållös. Han gjorde fyra matcher i NHL och fick även göra sitt första mål i världens bästa liga, annars spenderade han hela säsongen i AHL.

Tolvanen har inte lyckats visa sin bästa sida i Nordamerika hittills men siktar nu på att få spela i NHL på regelbunden basis. På två försäsongsmatcher har han gjort två mål, senast i natt, och en assist.

– Jag vill visa att jag fortfarande har en bra känsla för att göra mål. Jag hade det lite kämpigt förra året men visade ändå att jag kan göra mål och nu vill jag visa att jag är redo. Jag tycker att jag jobbade hårt förra året i AHL och har fortsatt under sommaren, säger 20-åringen till nhl.com och fortsätter:

– Det känns riktigt bra ute på isen. Jag känner mig väldigt självsäker och förhoppningsvis kan jag fortsätta visa det under campen här.



"Har gått ner åtta kilo"

Nashville Predators har imponerats av vad Tolvanen har visat upp under den korta försäsongen hittills. De säger att det märks att finländaren inte har legat på latsidan under sommaren.

– Han ser mycket lättare och snabbare ut på isen, det råder det inga tvivel om. Vi frågade honom att ta tag i det under sommaren och ta möjligheten att träna som ett proffs. Det är en del av att utvecklas som spelare och förstå vikten av att ta träningen seriöst under lågsäsongen. Jag tror att han har gått ner en sju, åtta kilo. Det visar verkligen hur seriöst han tar detta och att han siktar på att ta nästa steg i sin karriär, säger Jeff Kealty som är scoutchef och assisterande general manager för Nashville Predators.

På totalt sju NHL-matcher i karriären har det blivit två poäng för 20-åringen från Finland. Förra året gjorde han 35 poäng på 58 matcher i AHL vilket gav en tredjeplats i Milwaukee Admirals interna poängliga.