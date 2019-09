Frölundatalangen får chansen mellan supertalangerna

Karl Henriksson är ensam svensk som deltar på New York Rangers rookieläger som pågår just nu. Till måndagskvällens möte med Minnesotas talanger har Frölundatalangen fått en ordentlig chans att visa upp sig inför Rangers-ledningen.

När Rangers publicerade sin laguppställning till kvällens match återfanns Henriksson som center i förstakedjan, ackompanjerad av den ryske supertalangen Vitali Kravtsov på vänsterkanten samt det finska underbarnet Kaapo Kakko på sin högersida.

Under turneringens första match mot Columbus kamperade Henriksson ihop med Kravtsov och Patrick Newell, medan han centrade Kravtsov och Lewis Zerter-Gossage i den andra matchen mot Dallas. Kaapo Kakko missade de två inledande matcherna, men när den finske stjärnan nu kommer till spel gör han det i förstakedjan med Kravtsov och Henriksson.

Karl Henriksson valdes i andrarundan av sommarens draft av Rangers och spenderade större delen av fjolårssäsongen i Frölundas J20-lag.

18-åringen var även en vital del av det svenska U18-landslag som bärgade U18-VM-guldet på hemmais i våras, då han var center i förstakedjan mellan Alexander Holtz och Frölundakompisen Lucas Raymond. Henriksson stod för nio poäng (2+7) på sju matcher under turneringen, en poängnotering som var bäst i det svenska guldlaget.

