Måndagens upptaktsträffar kom inte bara med sedvanliga tränarklyschor utan även med nyheten att ATG slutit avtal med Hockeyettan och dessutom satt sitt namn på serien.



”Skar'u med och se en match i ATG Hockeyettan?” kommer ingen naturligtvis att säga någonsin. Attitydarbetet att få folk att säga Hockeyettan istället för division 1 har väl knappast, trots flera år av lobbying, kommit mer än halvvägs. Att då få dem att säga något så styltigt som ATG Hockeyettan lär vara fullständigt ogörligt.



Men att Hockeyettan lagom till säsongstart lierar sig med ATG via en tre år lång pakt är ändå klart intressant. Vi ska väl låta bli att hissa eller dissa det hela innan parterna kommunicerar vad samarbetet innebär mer än själva namnbytet. Exempelvis kommunicerar hur mycket pengar det kan tänkas röra sig om, vilka tjänster ATG kan tillhanda hålla för Hockeyettan och dess klubbar och så vidare. Men i det stora hela kan det nog vara en bra grej för ligan att hooka upp med ett bolag som både kan det där med spel och medieproduktion. Samtidigt som ATG givetvis ser hur de har ett och annat att vinna på att knyta en av få ligor utan storsponsor till sig.



Nyheten om avtalet som kommunicerades på måndagens upptaktsträffar kommer att ge svallvågor, även om man kanske kan tycka att namnvalet borde kunna ha varit något mer fantasifullt.



Travfolket brukar ju inte direkt sakna fantasi när de namnger sina hästar.



* * *



Apropå upptaktsträffarna sades det väl inte så där jättemycket av värde. Ni vet hur det brukar vara.



Men man måste förstås älska inställningen hos Väsby-coachen Viktor Tuurala som krasst konstaterade att det ju var kul att vara på upptaktsträffen och ha lite trevligt med de andra deltagarna för sen blir det ju inte så mycket av den varan.



"Kul att vara här och att för en gångs skull få vara lite skön mot kollegorna för snart åker tävlingsskorna på och då är man inte så jäkla skön längre", som han uttryckte saken.



Fullständigt briljant.



* * *



Det har ryktats ett tag att rutinerade Stefan Gråhns, som egentligen slutade efter den gångna säsongen i Södertälje, skulle ta upp karriären igen hos nykomlingen Eskilstuna Linden. Nu har klubben slutligen berättat att så är fallet.



Det är en ganska skaplig förstärkning klubben får in lagom till seriepremiären när den ihärdige gnuggaren dammar av rören igen.



* * *



Har ni tänkt tanken att Mörrum borde spränga banken och försöka locka till sig Phil Horsky som ny tränare nu när han fått kicken av Karlskrona?



Jag har svårt att förstå att han inte funkade i KHK. Det han gjorde med Vimmerby säsongen som gick var väldigt imponerande och han känns som en man som skulle kunna få ordentlig fason på Mörrums lite spretiga lagbygge.



* * *



Till helgen startar Hockeyettan som sagt äntligen och under kvällen släppte jag och maestro Skoglund ett nytt podcast-avsnitt (#120 Så går det i grundserierna) där vi ger oss i kast med att förutspå hur det hela kommer sluta.



Vi plockar ut Allettan-kandidaterna, seriesegrarna, jokrarna, flopparna och jumbolagen i samtliga fyra serier och diskuterar kommande säsong i största allmänhet i ett mustigt snack.



Ni hör podden via iTunes, Acast, i andra lämpliga poddappar (sök ”Mjörnbergs Trashtalk”) eller här: http://www.mjornberg.se/2019/09/09/120-sa-gar-det-i-grundserierna/