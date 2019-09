Slutade i våras – nu gör allsvenske profilen comeback

Stefan Gråhns hann spela närmare 500 matcher i Hockeyallsvenskan innan han i våra meddelade att han gjort sin sista hockeymatch i karriären. 37-åringen hade precis avslutat säsongen med Södertälje när beskedet kom och i stället hade centern fått jobb inom klubben.

Nu står det klart att Gråhns gör comeback. Under måndagen meddelade nämligen Hockeyettan-nykomlingen Linden Hockey att den meriterade centern kommer att representera klubben den kommande säsongen.

– I Gråhns får vi in en spelare med stor rutin, hans egenskaper både på isen samt i omklädningsrummet kommer vara viktiga för oss under säsongen, säger Lindens tränare Joakim Lundholm till klubbens hemsida.



SPELADE 171 SHL-MATCHER

Under sin karriär spelade Gråhns 482 allsvenska matcher och representerade AIK, Oskarshamn, Leksand, Almtuna, Örebro, Troja/Ljungby, Karlskrona, Västerås och Södertälje under sina år i landets näst högsta liga.

37-åringen hann även med 171 SHL-matcher, där han spelade för Södertälje och Växjö.