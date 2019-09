Superstjärnan hyllar svenska nytillskotten

Connor McDavid är ute på isen igen efter skada. Då imponeras han av de nya svenska spelare som har kommit till Edmonton från SHL. Både Joakim Nygård och Joel Persson hyllas av superstjärnan.

– Persson ser ut att vara väldigt skicklig – Nygård är en bra skridskoåkare, säger Oilers-kaptenen.



Världsstjärnan Connor McDavid har nyligen börjat gå på is igen efter sin knäskada i våras.

När han skrinnar ut på isen möts han av ett lite annorlunda Edmonton Oilers.

Bland annat två svenskar stack ut enligt kanadensaren när han ombads beskriva den nya gruppen som han har anslutit till.

– Det var en liten grupp i dag (i går svensk tid). Det var en del nya ansikten vilket är både uppfriskande och spännande. Det är några bra spelare där ute. Det är tydligt att (Joakim) Nygård är en bra skridskoåkare och kommer över hit från den svenska ligan, som är tuff att spela i, där han hade bra offensiva siffror, säger McDavid till Oilers TV och fortsätter:

– (Joel) Persson ser också ut att vara väldigt skicklig. Han ser bra ut. Jag ser fram att se mer när den större gruppen ansluter.

Stora ord om svenskarna från världens bästa spelare (?).

Joakim Nygård har gjort flera starka SHL-säsonger i rad med Färjestad och hamnade tvåa i skytteligan i fjol med sina 21 mål, endast Emil Bemströms 23 kassar var bättre. Det ledde till att landslagsforwarden var väldigt het på marknaden och uppgavs vara jagad av 27 NHL-klubbar men valet föll till sist på Edmonton Oilers.

Joel Persson gjorde succé för Växjö i SHL efter att ha värvats från Hockeyettan. Under sin debutsäsong i ligan gjorde han 34 poäng vilket var näst bäst bland SHL:s backar bakom Lawrence Pilut. Han blev även svensk mästare samma år och fortsatte vara poängstark för Lakers under fjolåret.

Både Nygård och Persson hoppas spela till sig en plats i NHL till hösten och ser just nu ut att ligga bra till. Det krävs ju en del för att imponera på världens just nu bästa hockeyspelare.

"Joel Persson obviously looks pretty skilled. He looks good." - Connor McDavid



I'm looking forward to watching McDavid and Persson on the PP. Persson moves the puck well and has a big shot, which should give McDavid more space to work his magic. #Oilers https://t.co/BPXD0G2F6Q