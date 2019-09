Uppgifter: New Jersey-talangen klar för KHL-spel

Pavel Zachas första tre säsonger i Nordamerika blev förmodligen inte riktigt vad varken han själv eller New Jersey Devils hade hoppats på. Forwarden draftades redan som sjätte spelare i draften 2015 och skrev samma sommar på sitt första NHL-kontrakt med Devils.



22-åringen har emellertid inte fått det där genombrottet som både han och Devils väntat på.

Efter en svag inledning på säsongen, där han gick poänglös från de inledande tio matcherna valde Devils att skicka ned tjecken till farmarklubben Albany i AHL. När säsongen var färdigspelad stod Zacha noterad för 25 inspelade poäng (13+12) på 61 matcher i Devils och fem passningspoäng på fyra AHL-matcher.

Zacha blev restricted free agent i somras och parterna har, liksom många andra RFA:s, än så länge inte kunnat komma överens om något nytt avtal. Nu rapporterar Sport-Express-journalisten Igor Eronko att 22-åringen istället flyttar hem till Europa igen, då han uppges ha skrivit på för fjolårets Gagarin Cup-finalisten Avangard Omsk.

Zacha skulle i sådana fall bli Avangards fjärde NHL-meriterade värvning förstärkning den här säsongen. Sedan tidigare har man plockat in Sven Andrighetto från Colorado, skandalomsusade backen Slava Vojnov samt den tidigare Rangers- och Bluesforwarden Jevgenij Gratjov.

Per @Boogaard_2 Pavel Zacha agreed to terms with Avangard of the #KHL #NJDevils