Värvades inför säsongen – nu lånas målvakten ut till tidigare klubben

I mitten av april meddelade Modo att man värvat in målvakten Oliver Dackell från grannklubben i Hockeyettan, Örnsköldsvik. 21-åringen gjorde ett par gästspel med den allsvenska klubben förra säsongen, då han kastades in i den allsvenska hetluften under två tillfällen.

Dackell skrev på ett tvåårskontrakt med Modo inför den här säsongen.

"SKA TA EN LEDANDE ROLL"

Nu står det emellertid klart att burväktaren kommer att spendera sitt första kontraktsår som utlånad till sin tidigare klubb Örnsköldsvik i Hockeyettan.

– Vi lånar ut honom för att han ska få många matcher, vilket är oerhört viktigt i hans ålder. Samarbetet med Örnsköldsvik Hockey är jättebra och vi vill att han ska ta en ledande roll och stort ansvar där, säger Modos målvaktstränare Andreas Eriksson till klubbens hemsida.



Modo kommer att ha möjligheten att kalla tillbaka Dackell under säsongen, då han är en av klubbens namngivna målvakter.

I Modo konkurrerade 21-åringen med Linus Lundin och Erik Hanses om platsen mellan stolparna.