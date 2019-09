"Folk skulle tycka att jag var dum i huvudet om jag sa något annat"

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Björn Edlund går nu in på sin sjätte säsong som coach eller assisterande coach för Modo. 33-åringen från Örnsköldsvik har säsong efter säsong fått starta om på noll eftersom stjärna på stjärna som klubben fostrat har flyttat vidare ut i landet eller världen.

Den här säsongen är det främst utländska toppspelarna Michela Cava och Kaitlyn Tougas som svider då vi kommer till tappen, men även landslagsbacken Johanna Olofsson har valt att lämna Ångermanland.

"TAKE IT OR LEAVE IT"

Vad är det som ändå gör att Björn Edlund säsong efter säsong orkar kavla upp ärmarna och bygga nytt? Hockeysverige.se träffade honom på SDHL:s upptaktsträff och ställde inledningsvis just den frågan till honom.

– Det är utmaningen. Jag älskar ishockey. Självklart hade jag velat behålla spelare, bygga vidare och få en kontinuitet, säger Modo-tränaren och fortsätter:

– Vi har bara fyra nya till den här säsongen. Resten är spelare som har varit i föreningen. En del kom in under förra säsongen, några gjorde sin första säsong. Andra kommer underifrån och vet redan vad som väntar i SDHL eftersom dom tränat och spelat en hel säsong med oss eftersom vi har fem platser som bara används av juniorer på träningarna.

– Det går ganska fort att komma in i det som junior eftersom vi då på exempelvis fem träningar har 25 tillfällen att komma in och träna på seniornivå.

Du säger utmaning, vad är det som triggar igång hos dig inför varje säsong då du ska bygga ett nytt lag?

– Det som triggar mig är slutmålet. Att få stå där med en homogen grupp där jag känner att vi fått in bra spelare och kan känna att vi lyckats. Det är som precis allt annat i livet.

– Det är många jag pratat med som säger nej eller väljer en annan klubb. Det gäller då att fortsätta och inte tappa. Vi kan inte gå på bara ett spår. Samtidigt gillar jag inte, har jag en plats som jag söker spelare till så kommer jag inte skicka ut tre kontrakt. Jag vill inte ja från två och då behöva säga nej till någon. Då tabbar man sig. Det här är bara av humanistiska skäl eftersom det är deras vardag allt handlar om.

– I stället har jag sagt vid en del tillfällen, ”Vi har en plats, men jag väntar på svar från en annan spelare”, för att vara ärlig. Jag tror en öppen dialog är den bästa dialogen.

Trots allt Björn, när säsongen är slut måste du börja bygga ny grupp, är nya slutmålet det som hägrar direkt?

– Så här är situationen, ”take it or leave it”. Jag kan inte sitta kvar i situationen och gnälla ”Jag skulle velat haft det så här”, för då lägger jag energin någon annanstans. Jag måste lägga min energi där jag står idag.

– Jag brukar vara ganska snabb med det där ”Okej, det här är vad jag har att jobba med och då fokuserar vi på det” i stället för att gnälla över vad jag inte fick i julklapp det här året. Var glad för det du har och fokusera på det du kan påverka.

Björn Edlund.Foto: Ronnie Rönnkvist



POÄNGLIGADROTTNINGEN HAR LÄMNAT

En julklapp som Björn Edlund mist inför den här säsongen är poängligavinnaren Michela Cava. Givetvis svider ett sådant tapp även om han vill lägga fokuset på att blicka framåt.

– Jag tycker att jag och Michela har en bra relation. Vi hade en väldigt öppen dialog om vart vi stod någonstans från dag ett. Det finns inga hard feelings eftersom hon har varit öppen mot mig och jag mot henne.

– Självklart tappar vi en bra spelare. Folk skulle tycka att jag var dum i huvudet om jag sa något annat. Samtidigt tappar vi en bra person. Givetvis är det tråkigt, men sedan måste man stänga den boken och gå vidare. Hon har bidragit och utvecklats mycket hos oss både på och utanför isen.

Tänker du i banor att Modo måste ersätta hennes poäng eller ser du bara till hur du ska få ihop lagdelarna?

– Michela gjorde 64 poäng förra säsongen. Året innan gjorde 55. Hon snittade säsongen innan det en halv poäng per match i CWHL och ungefär ett snitt ett poäng per match på college. Samtidigt vet man inte vad man får in innan man har det.

– Men jaga poäng? Nej, det går inte att ersätta en spelare eller person fullt ut. Du måste hitta spelare som ”kittar” in gruppen, vara väldigt noga med att det är bra människor. Hitta bra karaktärer.

– Sedan är jag jätteinne på att vi kommer ha en ökad produktion på alla yngre spelare. Dom kommer ta kliv och jag ser redan nu på isen att dom levererar en bättre hockey än vad dom gjorde i slutet av förra säsongen.

– Det gäller också att komplettera så dom tjejerna får möjligheterna. Det är inte bara så att vi ska plocka in en person och hon ska göra 60 poäng. Att Michela gjorde mycket poäng berodde också på vilka hon spelade med.

UNG PRÄGEL

Edlund är också nöjd med dom importspelare han fått in i truppen så här långt.

– Jag tycker att vi fått in bra individuella spelare med skills. Gracen Hirschy är fantastisk med pucken, har bra spelsinne, ligger bra i banan, är stark och kan göra allt. Samma sak med Katia Clement-Heydra. Ett spelgeni.

– Sedan fick vi behålla båda fransyskorna (Marion Allemoz, Lore Baudrit). Slog jag upp vad vi ska stå för i uppslagsboken så skulle det vara bilder på hur Lore och Marion arbetar. Olivia (Carlsson) är också en sådan.

Gracen Hirschy är ett av nyförvärven i Modo.Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån



Modo har nio spelare som är under 20 år, givetvis är det något som också kommer att prägla gruppen under säsongen.

– Många av dom var med redan förra säsongen. Det är en svår avvägning eftersom det inte får gå för snabbt och inte heller ta för lång tid när du väver in spelare. Det gäller att hitta ett mellanting.

– Ibland har vi varit för snabba, men vi har försökt lära oss av det. Andra gånger har vi kanske tagit för lång tid på oss och då har vi försökt att lära av det. Det gäller att hitta en miljö där det passar för dom att spela.

– Har vi en bra målskytt i andralaget så kan vi inte sätta henne och brunka runt med fjärdelinan i A-laget. Vi måste låta henne spela med två spelare som kan ge henne chansen att vara målskytt. Vi har så sjukt mycket talang i vårt juniorlag…

Är det ett smörgåsbord att ta av för dig som tränare?

– Ja, och det är väldigt roligt.

Klara Peslarova eller Tindra Holm, vem ser du som etta?

– Båda. Vi fick in Tindra och Klara förra säsongen. Det är två tävlingsinriktade och duktiga målvakter. Dom tävlar och utmanar varandra samtidigt som det är en bra feeling mellan dom.

Vad kommer personifiera Modo den här säsongen?

– Hårt jobb. Okej, men vad är hårt jobb? Många definierar det olika, men vi vill vara konsekventa i vårt sätt att spela. Det ska varje dag vara 100 procent och vi ska fokusera på det vi kan påverka.

– Sedan vill jag, och vi har materialet för det, spela en snabb hockey. Vi kommer vara väldigt jobba att möta i det defensiva spelet utan puck. Sedan kommer vi ha väldigt snabba omställningar och vara väldigt kreativa i anfallszonen. Det är dit jag vill nå, avslutar Björn Edlund.