TV: Oh my, Kakko - se superlöftets drömmål i Rangersdebuten

I somras valdes han tvåa i NHL-draften bakom Jack Hughes och hamnade i ett pånyttfött New York Rangers. Efter att ha missat de två inledande matcherna i den rookieturnering Rangers deltar i, på grund av sjukdom, var det i natt dags för Kaapo Kakko att spela sin första match i New York Rangers tröja.

Rangers rookies mötte Minnesotas rookies och man behöver inte direkt överdriva för att påstå att Kaapo Kakko gjorde nästan vad han ville på isen. New York Rangers vann med 4-3 efter förlängning. Finländaren hade assistpoäng på alla tre mål under ordinarie tid och avgjorde sedan i spel tre mot tre efter en galen soloprestation.

Kakko hade pucken länge och väl och rundade motståndarkassen två gånger om innan han retfullt enkelt lade in avgörandet - och skapade än mer feber kring sitt namn.

– Det var ett fint mål. Min coach för två år sedan sa "Vet du? Om det är övertid, passa inte", och det det gjorde jag inte, säger han enligt nhl.com.

– Det är inte enkelt att spela sin första match för säsongen. Men jag fick spela med bra kedjekamrater och det var bra.

En av kedjekamraterna den finske snajpern talade om var svenske Karl Henriksson, som matchades i förstakedjan där Vitali Kravtsov var tredjelänk. Henriksson noterade en passningspoäng.

Förra säsongen slog Kaapo Kakko målrekord för en U18-spelare i den finska högstaligan när han raderade ut Aleksander Barkovs tidigare rekordnotering. Det blev 22 mål och totalt 38 poäng på 45 matcher i TPS-tröjan.

Kaapo Kakko wins it in OT by himself. pic.twitter.com/1tej5nuenL