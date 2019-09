Uppgifter: Stjärnbacken nära trejd

Carolinas backsida har länge gett upphov till diskussion. Såväl Justin Faulk som Brett Pesce har ryktats bort och när Hurricanes dessutom plockade in Jake Gardiner som free agent blev en redan urstark backsida än vassare.

Nu verkar Justin Faulk bli den som offras. 27-åringen, som var lagkapten så sent som säsongen 17/18, är nära Anaheim Ducks. Enligt nordamerikanska uppgifter ska klubbarna vara överens om trejden men Faulk själv har en no trade-klausul som han måste upphäva innan trejden går igenom. Han har gjort en lista med 15 lag han kan tänka sig att bli trejdad till - och där finns Anaheim inte med. Därför kan Carolina i nuläget inte släppa Justin Faulk till Kalifornien-klubben.

Det finns också uppgifter som säger att Faulk kommer skriva på en kontraktsförlängning med Anaheim i samband med att trejden eventuellt går igenom. Han är nämligen inne på det sista året på sitt nuvarande avtal och kan därför skriva på ett nytt. Faulk har en lönetaksträff på ungefär 4,8 miljoner dollar. I nuläget hänger alltså allting på backstjärnans egen vilja.

Vad väntas i utbyte då? Enligt Luke DeCock på Raleigh News & Observer ska Carolina länge ha varit intresserade av Ondrej Kase. Ondrejs lillebror David spelade för Mora i SHL säsongen 2017/2018. Han tippas därmed vara en av de som går åt andra hållet.

Justin Faulk sköt elva mål och gjorde totalt 35 poäng från sin backplats den gångna NHL-säsongen. Det blev sedan åtta poäng på 15 slutspelsmatcher.

