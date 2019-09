Efter en stillsam sommar har det börjat hända grejer på Free Agent-fronten de senaste dagarna. Vi såg exempelvis Adrian Kempe förlänga med Los Angeles, Pavel Zacha med New Jersey och häromdagen skrev en riktig tungviktare, backen Zach Werenski, på för tre nya år med Columbus.

Men bland de stora forwardsnamnen händer det ingenting. Mitchell Marner, Brayden Point, Mikko Rantanen, Patrik Laine och de övriga världsnamnen går fortfarande utan kontrakt med bara dagar till klubbarnas träningsläger drar igång.

På fredag inleds Vancouver Canucks uppladdning inför säsongen - och då lär Brock Boeser inte vara med. Han och klubben står långt ifrån varandra i kontraktsförhandlingarna, rapporterar Sportsnets Rick Dhaliwal.

– Canucks och Brock Boeser är inte nära en ny deal. Det finns inte en chans att Boeser är med redan på fredag om gapet är så här stort. Agenten och general managern måste låsa in sig i ett rum och lösa det här.

Tidigare har det sagts att Boeser ville ha ett fyraårskontrakt med en årslön på sju miljoner dollar. Nu är han beredd att ta ett kortare kontrakt.

– Canucks lönetakssituation skapar problem. Boesers stab vet att de inte kan få ett längre kontrakt. De är beredda att ta ett kortare kontrakt, till och med på ett eller två år, men det är ändå ett stort gap mellan dem. Saker kan förändras snabbt men det ser inte bra ut just nu.

Boeser gjorde 55 poäng på 62 matcher som rookie säsongen 17/18 och var finalist till Calder Trophy. Förra säsongen gjorde han 56 poäng på 69 matcher och slutade trea i den interna poängligan bakom Elias Pettersson och Bo Horvat.

